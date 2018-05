Wenn ein Kind stirbt, bricht für betroffene Eltern eine Welt zusammen. Auch der Tod eines Babys während der Schwangerschaft oder der Geburt ist ein bitterer Schicksalsschlag. „Sternenkinder“ werden diese kleinen Wesen genannt, die bereits sterben, bevor sie das Licht der Welt erblicken. Um diesen Verlust seelisch zu verkraften, ist es hilfreich, wenn Menschen da sind, die Eltern liebevoll begleitet. Hebamme Uli Michel hat eine Ausbildung zur Sterbeamme absolviert, um Betroffenen in genau solchen Situationen beizustehen. Am Montagabend war sie Gast des Hospizvereins in der Bücherei St. Lamberti und berichtete über ihre Arbeit.

Als Sterbeamme bietet Uli Michel verwaisten Eltern fachliche Begleitung an. „Das ist sehr individuell, denn jeder Mensch ist anders gestrickt in seiner psychischen Widerstandskraft“, weiß sie aus Erfahrung. In Gesprächen tastet sie sich an das seelische Empfinden der Betroffenen heran und versucht, sie Stück für Stück wieder in den Alltag zurückzuführen. Einigen tue es gut, sich eine Weile aus dem schnelllebigen Alltag zurückzuziehen, andere stürzten sich in die Arbeit, um sich abzulenken. In jedem Fall sei es wichtig, seinen Trauerprozess zu leben, rät Michel.

Eltern von Sternenkindern ermutigt sie, sich in einem würdigen Rahmen persönlich von ihrem Kind zu verabschieden, dem Baby einen Namen zu geben, vielleicht einige Erinnerungsfotos zu machen und das Kind zu bestatten. Eltern würden den Verlust eher verkraften, wenn sie diese Erinnerungen an ihr Baby haben – und ein Grab als Trauerort. Michel erzählte von einer Frau, die es abgelehnt hatte, ihr frühgeborenes totes Kind nach der Geburt zu sehen. Das habe später eine Depression bei dieser Mutter ausgelöst.

Speziellen Rückbildungskurse für verwaiste Mütter nach der Schwangerschaft gehören ebenfalls zum Angebot der Sterbeamme. „Den Frauen tut es gut, sich in diesen Gruppen mit Betroffenen auszutauschen“, hat Michel festgestellt.

Unter den aufmerksamen Zuhörerinnen beim Hospizstammtisch waren auch einige betroffene Mütter. Sie erzählten von ihren Erfahrungen, und es wurde deutlich, dass der Tod eines Kindes zwar das Ende eines Lebens bedeutet, aber niemals das Ende einer Liebe zu diesem Kind. Und das gilt auch für Sternenkinder.