Viele kritische Fragen zur Deponie

Zwölf Monate sind vergangen, seit Vertreter der Bezirksregierung Münster und der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGST) im Ochtruper Umweltausschuss Rede und Antwort zur Sonderabfalldeponie standen. Damals sagten die Fachleute zu, in einem Jahr erneut über den Stand der Dinge in der Weiner-Bauerschaft zu berichten. Ihr Versprechen haben sie nun eingelöst: Am Montagabend informierten Jörg Decher und Matthias Essing sowie Detlev Ridder und Eva Witthake darüber, was sich auf der Mülldeponie inzwischen getan hat.

Einige Dinge sind vielleicht so manchem Ochtruper bereits ins Auge gefallen: das neue Schild etwa, das jetzt den Weg zur SAD weist – dort, wo früher eines mit dem Namen der ehemaligen Betreiberin stand. Oder der veränderte Eingangsbereich: „Dort wurde eine Containeranlage errichtet“, erläuterte Matthias Essing von der Bezirksregierung. Auch Grünschnittarbeiten seien vorgenommen und der Deponiezaun überprüft worden.

Das zu den sichtbaren Dingen – verändert haben sich aber auch die organisatorischen Abläufe auf der Deponie: Denn inzwischen ist eine Fernüberwachung möglich. Die Mitarbeiter der EGST seien nun nicht mehr jeden Tag vor Ort, erläuterte Essing, „aber mehrfach pro Woche“. Weiterhin werde das Sickerwasser regelmäßig überwacht, abgepumpt und wegtransportiert – „etwa ein Tankwagen pro Woche“, so Essing. Die Schächte würden gereinigt und gespült, und auch das Grundwasser erfahre eine regelmäßige Kontrolle durch ein Labor. Ferner sei der Brandschutzplan erneuert worden.

Aktuell finde auf der Deponie die jährliche Kamerabefahrung statt, schilderte Essing weiter. Dabei solle auch der Sanierungsbedarf der Schächte erfasst werden. „Dann wird eine neue Bewertung vorgenommen“, sagte der Vertreter der Bezirksregierung. Geplant sei ferner, den Bereich der Sickerwassertanks zu überdachen, den Eingangsbereich mit Waage weiter zurückzubauen und zum Beispiel das Tor zur Ostseite auszutauschen.

Allesamt Maßnahmen, die Geld kosten. Sie würden zunächst aus der Sicherheitsleistung der ehemaligen Betreiberin, der GMU, finanziert, erläuterte Jörg Decher von der Bezirksregierung. Diese betrage aktuell noch etwa 3,5 Millionen Euro. Danach müsse wohl der Steuerzahler für die Pflege der Deponie aufkommen, bejahten die Experten auf Nachfrage aus dem Ausschuss. „Das Insolvenzverfahren gegen die GMU läuft immer noch“, schilderte Decher weiter den Stand der Dinge. „2019 könnte es laut vorsichtiger Prognose des Insolvenzverwalters abgeschlossen sein.“

Nicht nur zur Finanzierung der Arbeiten auf der Deponie, auch zu möglichen Gefahren hatten die Politiker an diesem Abend viele, mitunter auch kritische Fragen – nach Stoffen im Sickerwasser etwa oder der Veröffentlichung von Probenergebnissen. „Das richtet sich nicht gegen Sie persönlich“, wandte sich die Erste Beigeordnete Birgit Stening an die Gäste. „Aber die Menschen in Och­trup müssen mit der Deponie leben – und auch damit, dass sie immer hier sein wird. Da sind einfach viele Sorgen und Ängste.“

Am Ende sagten die Experten zu, erneut Bericht zu erstatten – in einem Jahr wollen sie wieder zur Sitzung des Umweltausschusses kommen.