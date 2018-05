Der Unterricht findet an sieben Terminen jeweils dienstags von 15.30 bis 16.15 Uhr statt und wird von der Diplom-Musikpädagogin Ulla Karahan geleitet.

Kinder reagieren von klein an auf Klänge, Geräusche und Musik. In der Eltern-Kind-Rhythmikgruppe soll die in jedem Kind vorhandene Musikalität gefördert werden. Gleichzeitig ist dies auch eine gemeinsame Zeit für Mutter, Vater, Oma, Opa und Kind, in der sie Musik zusammen erleben.

Einfache Lieder, rhythmische Spiele, Sprechverse, Bewegung und Tanz mit und ohne Material regen nicht nur das Hören, sondern alle Sinne des Kindes, aber auch des Erwachsenen an. Dabei bieten Wiederholungen und Rituale dem Kind und der Gruppe einen festen Rahmen.

Neben diesen vorgegebenen Angeboten wird es auch Zeiten geben, in denen die Kinder sich mit ihren Eltern frei zur Musik bewegen oder mit kleinen Instrumenten und kindgerechten Materialien experimentieren können. Die Unterrichtsstunden werden von der Handpuppe Fridolina begleitet. Die Unterrichtsgebühr beträgt 35 Euro, heißt es in der Einladung.

Anmeldungen sind in allen Ochtruper Kindergärten möglich oder per E-Mail an: kiga-derkleineprinz@caritas-steinfurt.de.