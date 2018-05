Pöhlker-Taube mit Tempo 88 zurück in den Schlag

Ochtrup -

Die Brieftaubensaison startete am 22. April. Am Samstag nun absolvierten die Brieftauben bereits ihren vierten Preisflug ab Seligenstadt (270 Kilometer Luftlinie). „Der Einstieg in die neue Saison ist sehr gut gelaufen“, berichten die Züchter.