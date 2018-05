Am 12. Juli des letzten Jahres befuhr der Beschuldigte demnach die Ganghoferstraße, um seinen Bruder zur Schule zu bringen. Dort kam es zu einem Unfall mit etwa 5000 Euro Gesamtschaden. Von diesem Unfallort entfernte sich der Angeklagte unerlaubt, ohne bei dem Geschädigten Adresse oder Telefonnummer zu hinterlassen. Weiterhin wurde er in der Nacht zum 12. August in Höhe der Robert-Koch-Straße von der Polizei aufgegriffen. Auch dieses Mal besaß der Angeklagte keinen Führerschein. Erschwerend kam hinzu, dass er unter dem Einfluss von Kokain stand.

Da der Angeklagte bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten war und sogar wegen dieser Delikte eine Gefängnisstrafe verbüßt hatte, beantragte der Staatsanwalt, ihn zu einer Gesamtstrafe von acht Monaten ohne Bewährung zu verurteilen. Diesem Antrag mochte der Vorsitzende Richter nicht folgen. Da der Angeklagte Einsicht zeige, einen Schul- und Berufsabschluss vorweisen könne, eine auskömmliche Arbeitsstelle habe und in eine intakte Familienstruktur eingebunden sei, verhängte das Gericht zwar die beantragte Freiheitsstrafe von acht Monaten, setzte diese jedoch für drei Jahre zur Bewährung aus. Zudem darf der Angeklagte in den nächsten 18 Monaten keinen Führerschein erwerben und hat eine Geldbuße von 600 Euro an die Gerichtskasse zu zahlen.