Es hat sich einiges verändert: Fast ein Jahr haben die Sanierung und der Umbau des rund 1000 Meter langen Straßenzugs der Hauptstraße in Langenhorst von der Kreuzung mit dem Schützenweg und dem Teupenhook bis zum Ortsausgang in Richtung Steinfurt gedauert. Die Ortsdurchfahrt soll nun zum Pfingstwochenende dauerhaft freigegeben werden. Darüber informierte Bürgermeister Kai Hutzenlaub am Donnerstagabend im Rat. Auf beiden Seiten der L 510 wurden Grün- und Schutzstreifen sowie getrennte Geh- und Radwege angelegt und zahlreiche Bäume gepflanzt. Immer wieder mussten während der Bauphase Teile der Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Im Oktober 2017 wurde die Durchfahrt schließlich nur noch für Linienbusse und den Rettungsdienst ermöglicht. Zu viele Verkehrsteilnehmer hatten die Sperrungen ignoriert. Anfang dieses Monats wurden dann die Asphaltierungsmaßnahmen zwischen Einmündung Weidkamp und Schützungweg durchgeführt. „Diese Arbeiten mussten ebenfalls unter Vollsperrung erfolgen und wurden aus Rücksicht auf nicht aufzuschiebende Anlieferungen für den Neubau der Feuerwache in die erste Maiwoche verlegt“, erklärt Hutzenlaub. Derzeit laufen noch Pflaster- und Restarbeiten im Gehwegbereich.