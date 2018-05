Arbeiten statt Geburtstag feiern

Ist das eine Art, seinen Geburtstag zu feiern? Josef Menze steht gut einen Meter tief in der lehmigen Erde, ist dreckverschmutzt bis unter die Haarspitzen und hat auf diese Frage nur ein breites Grinsen in petto. „Das hier ist jetzt wichtiger“, sagt das Geburtstagkind und beschäftigt sich wieder mit den Leerrohren, die es an diesem Tag zu verlegen gilt. Gemeinsam mit seinem Stiefsohn Frank Hippe und dessen Familie baut der nun 64-Jährige den Alterssitz für ihn und seine Frau Gitta. Die Leser unserer Zeitung sind bei diesem Abenteuer Hausbau dabei.

Josef Menze muss derweil doch aus seinem Loch herauskommen. Denn – Baustelle hin oder her – es haben sich Gratulanten eingefunden. Enkelin Vanessa Hippe – ebenfalls engagiertes Mitglied im Familienbautrupp – kommt vorbei und will „Juppie“ in den Arm nehmen. Strahlend kommt der Senior diesem Wunsch nach. „Ein bisschen gefeiert wird aber noch“, verrät seine Enkelin. Am Sonntag will die Familie ein paar Würstchen auf den Grill werfen. „Ja, ein bisschen feiern, das muss sein“, räumt Josef Menze. Sein nächster Versuch, in sein Loch zurückzukehren, scheitert. Vom Straßenrand winkt bereits die nächste Gratulantin: seine Schwester Ulla Schophuis. „Der Jupp und ich, wir verstehen uns bestens“, betont sie und drückt das Bruderherz kräftig an sich.

Abenteuer Hausbau, Teil 7: 1/20 Das Abenteuer Hausbau für Familie Hippe/Menze geht weiter – auch wenn der Senior-Bauherr Geburtstag hat. Nach dem Verlegen von Leerrohren und verschiedenen anderen Arbeiten wird aber auch ein bisschen gefeiert. Foto: Anne Steven

Elektriker Alexander Brink ist mit Unterputzarbeiten beschäftigt. Foto: Anne Steven

Die Kabel für die Elektrik müssen in die Dosen eingeführt werden. Foto: Anne Steven

Im ganzen Haus wurden bereits die Schweißbahnen verlegt, damit von unten keine Feuchtigkeit eindringen kann. Foto: Anne Steven

Das Geburtstagskind Josef Menze zusammen mit seiner Schwester Ulla Schophuis. Foto: Anne Steven

Die aufwendigen Arbeiten für das Verlegen der Leerrohre sind per Hand kaum zu schaffen. Josef Menze nutzt einen Mini-Bagger. "Damit geht es viel leichter", sgat er. Foto: Anne Steven

Nach all dem Geknuddel nun aber zurück zum Projekt Hausbau. Endlich kann es weitergehen. „Ich verlege die Leerrohre für die Entwässerung und die Versorgungsanschlüsse“, erklärt Josef Menze. Der Rentner hat früher bei einem Unternehmen für Leitungsbau und Versorgungstechnik in Legden gearbeitet. Er kennt sich also bestens aus. „Rohr ist schließlich Rohr“, meint er grinsend. Das Verlegen der Leitungen sei jetzt besonders wichtig, „sonst saufen wir hier beim nächsten Regen ab“, schätzt der 64-Jährige. Die Leerrohre für Regenwasser und Abflussleitungen verlegt er rund ums Haus. Vorne an der Straße enden zudem die Leitungen für Gas, Wasser, Strom und Kommunikation. Sie alle werden dort mit den öffentlichen Anschlüssen verbunden. „Das machen für uns die Stadtwerke“, sagt Josef Menze. Er hat zudem ein Leerrohr in Reserve verlegt. „Nur zur Sicherheit. Wir sind ja clever.“ Während die orangen Rohre für den Abfluss gedacht sind, fassen die schwarzen Rohre für die Versorgungsleitungen. Etwa einen Meter tief (frostsicher) müssen die Leerrohre für Wasser verlegt werden. „Die anderen könnten etwas höher, aber das Gehampel fangen wir hier nicht an“, meint der 64-Jährige. Rund ums Haus zieht sich mittlerweile der Graben. Mit der Hand konnte der Rentner dieses Pensum allerdings nicht schaffen. „Bei diesem Boden? Das haste keine Chance“, weiß er und deutet mit dem Daumen an den Straßenrand, wo ein Minibagger auf weitere Einsätze wartet.

Und während „der Jupp“ fleißig gräbt, verlegt und baggert sind auch die anderen Handwerker nicht untätig. Im ganzen Haus hat Bauhelfer Suleyman Alkan vom beauftragten Unternehmen TS Bau mit Bitumen beschichtete Schweißbahnen verlegt. Diese Bahnen werden mit einem Gasbrenner erhitzt und als Schutz vor hochziehender Feuchtigkeit auf die Steine geschweißt. „Das ist wichtig“, weiß Josef Menze. „Der Suleyman ist übrigens ein prima Kerl. So fleißig und ordentlich, das habe ich noch nie gesehen“, meint der Rentner und klopft dem soeben Gelobten im Vorbeigehen auf die Schulter.

Auch bei der Elektrik gibt es Fortschritte zu verzeichnen. Fachmann Alexander Brink, der Freund von Enkelin Vanessa, ist mit Unterputzarbeiten beschäftigt. Heißt: Die Kabel werden nun in die von Vanessa und ihrem Vater Frank Hipp ein mühevoller Arbeit gestemmten Kabelschlitze verlegt und in die Dosen eingeführt. Zum Schluss kommt noch eine rote Kappe drauf, „und der Putzer kann kommen“, sagt der Elektriker und grinst. Der genaue Termine steht noch nicht. Doch ein bisschen Zeit braucht Alexander Brink ohnehin noch.

Am Dienstag kommen aber erst einmal die schon für den gestrigen Freitag versprochenen Fenster. Josef Menze ist schon ganz aufgeregt. „Und wenn die Fenster drin sind, kann ich mit der Terrasse weitermachen.“ Es kann ihm gar nicht schnell genug gehen. „Ich sag ja immer: Wo kein Schnee liegt, da kann gerannt werden.“ Aber am Sonntag, da wird erst mal Geburtstag gefeiert – Baustelle hin oder her.