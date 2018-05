Ulrich Bagert zielte, schoss und traf

Sie können euphorisch anfeuern und ausgelassen feiern noch bevor der Vogel fällt: Der Schützverein Alt und Jung hat am Samstagabend ein selten spannendes Finale um die Königswürde erlebt. Zu viel Gesang, Applaus und am Ende ungestümen Jubel setzte sich Ulrich Bagert gegen neun weitere Anwärter durch und holte mit dem 380. Schuss den Vogel von der Stange. Seine Königin Michaela war zu Tränen gerührt.

Selbst die Schießmeister waren hoch zufrieden: viele Bewerber, ein aufregender Wettbewerb und der Vogelrest fiel in einem Stück zu Boden. „Besser hätte es nicht laufen können“, lobten Hermann und Bernd Schwartbeck das Königsschießen.

In diesem Jahr hatte der Verein zwei Premieren im Ablauf. Der Wettstreit an der Vogelstange war um einen Tag – von Sonntag auf Samstag – vorverlegt, und der Vogelbauer neu. „Mal schauen, was passiert“, begutachtete Jens Böcking sein prächtiges Werk hoch oben im Geschossfang schmunzelnd. „Entweder hält der Vogel ewig auf der Stange oder fällt schnell auseinander.“ Der Hobbybastler hatte aber nicht alles dem Zufall überlassen und vorab schon ein Probeexemplar an den Verein geliefert, der auf Holz und Federn getestet wurde.

Ulrich Bagert regiert Alt und Jung 2018 1/39 Das neue Königspaar des Schützenvereins Alt und Jung heißt Ulrich und Michaela Bagert. Insgesamt gab es zehn Anwärter auf die Königswürde. Bagert benötigte 380 Schuss ehe der Vogel fiel. Foto: Sabine Sitte

Den Schützenbrüdern von Alt und Jung ist auch vor der Königswürde nicht bange und so lieferten sich gleich zehn Anwärter bis zum Schluss ein packendes Duell. Schriftführer Ingo Wolter hatte die Reihenfolge sorgfältig notiert, um den Überblick im rappelvollen Geviert unter der Vogelstange zu behalten. „Die Tendenz der Anwärter ist jedes Jahr steigend“, erzählte er in der letzten Schießpause. „Wir haben keine Sorgen mehr, einen König zu finden.“ Denn: Längst wüssten die Mitglieder um den Mehrwert dieses Amtes, „wie viel Spaß das macht und welche tollen Erlebnisse damit verbunden sind.“ Auch das Interesse der Schützen an den Festtraditionen steige. „Zum Maibuchen holen am Donnerstag waren etwa 140 Schützenbrüder dabei“, so Wolter.

Derweil lieferten sich die Thronanwärter nach der Pause ab 18 Uhr an den drei Gewehren ein hitziges Gefecht. War der Korpus lange Zeit noch recht unversehrt, musste das hölzerne Federvieh nun unter Dauerbeschuss schnell Schwanz und jede Menge Späne lassen. Die ersten Orakel – „Der hält keine halbe Stunde mehr!“ – und launige Tipps für den besten Treffer – „Auf den Flügel“ oder „Immer auf den Stern!“ – ließen nicht auf sich warten. Dazu immer wieder der prüfende Blick nach oben. Doch der Vogel gab lange nicht auf, selbst nach heftigen Volltreffern hielt er sich hartnäckig an der Stange. Längst standen Sekt und Konfettiwerfer bereit, um den neuen König zu küren und zu feiern. Die Schützenbrüder hinter der Absperrung feuerten jeden Kandidaten mit Sprechchören und Gesängen an, und nur beim Schuss hielten alle immer für einen Moment den Atem an. Ist dies der neue König? Um kurz vor halb acht endlich der erlösende Augenblick: Ulrich Bagert zielte, schoss, traf und der klägliche Vogelrest segelte gemächlich nach unten.