Das von Thomas Stohldreyer gebaute Federvieh leistete lange heftige Gegenwehr. Zum Schluss wurde aus einem Quintett ein Duo, das verbissen um die Königswürde rang. Michael Koßmann und Patrick Pöhlker rückten mit gezielten Schüssen dem schon arg gerupften Vogel zu Leibe, wobei Patrick Pöhlker das glückliche Ende für sich hatte. Zuvor hatten nach Bürgermeister Kai Hutzenlaub und Kaplan Thomas Berger sowie viele Waister Junggesellen dem Vogel die ersten Blessuren beigebracht

Nachdem am Nachmittag das amtierende Königspaar Jens Hüntemann und Meike Stapper abgeholt worden war, ging es mit dem Spielmannszug Lamberti und der Blaskapelle Gust zur Marienkirche. Dort feierten die Schützen eine festliche Vorabendmesse zum Pfingstfest, die von der Blaskapelle Gust musikalisch gestaltet wurde. In seiner Predigt verband Kaplan Thomas Berger die Gaben des Heiligen Geistes, mit denen die Kirche begeistert werde, mit dem Schützenfest. „Kraft fürs Feiern und an der Theke, aber auch die Weisheit, rechtzeitig Grenzen zu erkennen“, wünschte er den Schützen in seiner Predigt. Die meisten konnten sich ein Schmunzeln nicht verkneifen – die Botschaft hatten sie verstanden.

Doch zurück zur Vogelstange in der Waist: Nach der Proklamation des neuen Königspaares wurde dort am späten Abend noch kräftig im Schützenfestzelt gefeiert. Bei der großen öffentlichen Party sorgte das DJ-Team „Sin Instinct“ für Stimmung.

Die Freude beim Schützenfest der Waister äußerte sich auch in der Hilfe für andere Menschen: Nach dem Gottesdienst (Kaplan Berger: „Trinken für einen guten Zweck!“) und während des Vogelschießens sammelten die Schützenbrüder Spenden für die Kinderkrebshilfe Münster.