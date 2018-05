Van verunglückt: Frau tot, Mann und drei Kinder schwer verletzt

Es war etwa 16.25 Uhr am Sonntagnachmittag, als der VW T5 Multivan in Fahrtrichtung Bottrop zwischen dem Verkehrskreuz Gronau/Ochtrup und der Anschlussstelle Heek aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn landete. Wie die Autobahnpolizei in einem ersten Bericht mitteilt, hätten Augenzeugen berichtet, dass sich der Kleinbus mehrfach überschlagen habe, ehe er auf der Seite liegend neben der Fahrbahn gelandet sei. Dem Vernehmen nach wurde eine Frau bei dem Unfall aus dem Wagen herausgeschleudert, die übrigen Insassen befanden ich eingeklemmt in dem Fahrzeug.

Ein Berufsfeuerwehrmann und eine Krankenschwester, so die Beamten der Autobahnpolizei, die zufällig als Ersthelfer vor Ort gewesen seien, hätten noch versucht, die Frau wiederzubeleben, bis die ersten Rettungskräfte, darunter auch Rettungshubschrauber, vor Ort eintrafen. Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein 45-jähriger Mann, den Polizeiangaben zu Folge der Fahrer des Wagens, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Enschede geflogen.

Die drei Kinder, zwei von ihnen erlitten schwere, eine Fünfjährige lebensgefährliche Verletzungen, wurden mit Rettungswagen ebenfalls in niederländische Krankenhäuser gebracht. Zuvor mussten sie von der Feuerwehr mit schwerem technischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Dazu trennten Einsatzkräfte das vordere Teil des Fahrzeugdaches ab und schnitten die Windschutzscheibe heraus.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften der Feuer- und Rettungswachen Ochtrup und Gronau sowie Hilfsorganisationen und die Autobahnpolizei waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Bereich Heek im Einsatz. Feuerwehrleute betreuten zudem zahlreiche Ersthelfer und Augenzeugen.

Zwar haben die Beamten der Autobahnpolizei inzwischen die Ermittlungen zum Unfallhergang und der genauen Unfallursache aufgenommen und haben dazu auch den stark deformierten Multivan sichergestellt. Nährere Angaben konnten die Beamten jedoch noch nicht machen.

Die A31 war am Sonntagabend zunächst längere Zeit in Fahrtrichtung Bottrop komplett gesperrt, später dann, während der Unfallaufnahme und Spurensicherung der Polizei, wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu einem längeren Rückstau. Der gesamte Einsatz dauerte rund vier Stunden.