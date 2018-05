Roman Kostranek ist neuer König

Einen mutigen Schritt wagte am Sonntagnachmittag Roman Kostranek. Der frischgebackene Langenhorster und Schützenbruder beschloss spontan, sich dem Duell um den Königstitel anzuschließen – ohne das Wissen seiner Frau.

Bereuen tut er seine Entscheidung aber nicht im Geringsten. Schließlich ist es eine optimale Gelegenheit, die Menschen aus dem Ortsteil besser kennenzulernen, die ja nebenbei bemerkt jetzt sogar seine Untertanen sind.

Das Vogelschießen ließen sich auch in diesem Jahr viele Langenhorster nicht entgehen. Im Schützenwäldchen versammelten sich zahlreiche Schaulustige. Viele von ihnen rückten ganz nah an den Zaun um den Schießstand heran, um das Ringen um die Königswürde noch besser verfolgen zu können. Kaum ein Schuss, vor allem gegen Ende des Wettbewerbs, der unkommentiert blieb. Da ging ein Raunen durch die Reihen, da wurden Gesichter verzogen und viel gelacht.

Schützenfest: Roman Kostranek regiert die Langenhorster 2018 1/43 Roman und Therese Kostranek heißt das neue Königspaar des Schützenvereins Langenhorst. Foto: Rieke Tombült

Mit einem so frühen Fall des Vogels hatten dann jedoch die Wenigsten an der Vogelstange gerechnet. Auch der Vereinsvorsitzende Christof Maas lag daneben, als er schätzte, der neue Regent werde wohl gegen 18.30 Uhr feststehen. Denn diese Geduld konnte das hölzerne Tier in luftiger Höhe nicht mehr aufbringen. Es verabschiedete sich bereits, da war es noch nicht einmal 18 Uhr. Mit dem 233. Schuss fiel der bis dahin noch fast vollständige Korpus des Federviehs zu Boden.

Roman Kostranek blieb da zunächst einmal ganz perplex die Spucke weg. Doch spätestens als ihn die anderen Schützenbrüder hochleben ließen, war der erste Schreck verflogen. „Das war null geplant. Ich dachte mir, halte ich einfach mal drauf und, wenn er runterfällt, überlege ich mir, wie es weiter geht“, äußerte sich der frischgebackene König zu seinem Erfolg.

Bis zu diesem Zeitpunkt wusste seine Frau oder wie er sie nennt seine „viel, viel bessere Hälfte“ noch nichts von ihrem Glück, und auch Anrufe schienen nicht zur ihr durchzudringen. Doch nach einer halben Stunde ausgelassenen Feierns mit einigen Gratulationen tauchte sie dann auf, seine Therese und die neue Königin der Langenhorster. Sie wurde direkt mit einem Glas Sekt in Empfang genommen, um auf ihren neuen Titel und ein kleines bisschen auf den Schock anzustoßen.

Doch nachdem der erst einmal verdaut war, fand sich die frischgebackene Schützenkönigin ganz gut in ihre neue Rolle ein. Strahlend nahm sie die Glückwünsche der zahlreichen Gratulanten entgegen. Zwischenzeitlich ergriff auch ihr Gatte das Wort. „Das passiert übrigens, wenn ihr eure Männer zu lange alleine lasst“, lauteten seine warnenden Worte an die anderen Frauen unter der Vogelstange.