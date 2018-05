Ochtrup -

Die Amtszeit von Jenniffer Gniechwitz und Timo Nacke als Regenten des Schützenvereins Wester endet: Am Mittwoch startet der fünftägige Festreigen, bei dem die Thronnachfolger ermittelt werden. Zum Wettstreit unter der Vogelstange am Freitag sowie zum öffentlichen Königsball am Samstagabend sind alle Freunde und Gönner des Vereins eingeladen.