Ochtrup -

Die beiden jungen Künstlerinnen Lilly Krumme und Antonia Kramer, Schülerinnen am Städtischen Gymnasium, werden in den nächsten vier Wochen im DA Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel ausstellen. Im Anschluss gehen alle Exponate auf eine Wanderausstellung durch den Kreis.