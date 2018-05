Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine Straße im neuen Baugebiet „Westmoat“ zwischen Nienborger Damm und Metelener Straße, den Namen Nelkenweg zu geben. Ganz konkret sollen dabei sowohl der Winkel vom Tulpen- bis zum Asternweg als auch der Stichweg in das neue Baugebiet diesen Namen tragen. Der Heimatverein hatte sich dem von Anwohnern vorgeschlagenen Namen angeschlossen, da dieser zu den vorhandenen anschließenden Straßen passe. Ob auch für den Teilbereich II weiter mit Blumennamen gearbeitet werde soll, möchte der Vorstand des Heimatvereins allerdings noch einmal gesondert diskutieren.

In der Ratssitzung hatte sich auch Herbert Löcker (CDU) bei diesem Thema zu Wort gemeldet. Er hegte die Befürchtung, diesen Straßennamen für den kompletten Bereich durchzuziehen – ähnlich wie an der Straße „An den Wiesen“ geschehen – könnte für Verwirrung sorgen. Die Verwaltung sah das anders, sperrte sich aber nicht gegen eine andere Lösung. Die war jedoch nicht vonnöten, da sich das Gremium schließlich doch einstimmig für den Namen Nelkenweg aussprach.

In diesem Zusammenhang erkundigte sich Herbert Löcker zudem, ob es Neuigkeiten bezüglich der Benennung einer Straße oder eines Platzes in der Töpferstadt nach dem Ochtruper Hermann Scheipers gebe. Die CDU hatte dies in der Vergangenheit beantragt. Der Bürgermeister verneinte, erklärte aber, die Kommune habe die Thematik „auf dem Schirm“. Grundsätzlich stehe die Verwaltung dem Antrag positiv gegenüber, bislang habe sich allerdings noch keine passende Straße ergeben. Die Umbenennung einer vorhandenen Straße möchte die Kommune vermeiden, da dies immer großen Aufwand für die Anwohner bedeute.