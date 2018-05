Frank Termühlen bereitet Spargelsalat zu

Die gekochten Spargelstangen liegen geordnet auf einem Brettchen, ein scharfes Messer daneben. „Erdbeeren kann man vorbereiten, dazu ein paar Salatblätter und Gambas.“ Frank Termühlen hat alle Zutaten für seinen Spargelsalat bereitgelegt. Er ist Koch im Restaurant des Golfclubs Bad Bentheim. Für unsere Serie „In Ochtruper Töpfe geschaut“ lässt er sich beim Zubereiten über die Schulter gucken.

Seit 19 Jahren betreibt er das Restaurant. „Koch ist noch immer ein toller Beruf“, hebt er hervor. Allerdings: „Es ist schwierig, junge Leute für die Ausbildung zu begeistern.“ Zwei wichtige Gründe fallen Frank Termühlen sofort ein: Die Arbeitszeiten, insbesondere am Wochenende sind nicht sehr attraktiv. „Und der Job wird schlecht bezahlt.“

Auch dafür kennt Termühlen einen Grund: „Die Preise für Lebensmittel in Deutschland sind viel zu niedrig.“ Der Ochtruper hat damals seine Ausbildung in „Jochen‘s Landhaus“ in Burgsteinfurt gemacht. „Das war eine harte Zeit. Ich bin manches Mal heulend nach Hause gefahren“, erinnert er sich. „Aber meinem damaligen Chef ist etwas gelungen, was auch heute noch für den Beruf wichtig ist: Er hat die Leidenschaft geweckt.“

Diese sei einfach wichtig, um zu wissen, was man mit Lebensmitteln tun könne. „Die Gäste erwarten für ihr Geld eine vernünftige Leistung“. In der Konsequenz in seinem Bereich bedeutet das, „dass wir noch nichts aus der Küche herausgegeben haben, was wir selbst nicht essen würden“, unterstreicht Frank Termühlen die Philosophie. Mit diesem Wissen kämen Gäste auch „gerne“ wieder. Zum Berufsbild gehöre auch, „dass man nicht jeden Tag ein neues Menü kreieren kann.“ Auch aus diesem Grunde möchte er mit einfachen Gerichten wie verschiedenen Eintöpfen oder variantenreichen Pfannkuchen punkten. „Das kennen viele gar nicht mehr.“

Er probiert vieles zu Hause aus, „wenn ich Lust habe.“ Und das eine oder andere habe er sich schon bei Kollegen abgeguckt, aber niemals ein komplettes Rezept kopiert“.

Inzwischen hat er die Köpfe der Spargelstangen abgeschnitten. „Die brauchen wir später als Dekoration.“ Der Rest der Stangen wird in kleine Stückchen geschnitten. Dann kommen die Gambas an die Reihe. „Die müssen kurz in Öl angebraten werden.“ Damit das gut gelingt, sei es hilfreich, sie leicht einzuschneiden.

In der Zwischenzeit wird die Mayonaise vorbereitet. Ein kleiner Schuss Sahne und ein Schlückchen Sekt – dann umrühren. „Das perlt auf der Zunge.“

Die Spargelköpfe werden auf einem Teller drapiert – „das Auge isst mit“. In der Mitte bleibt Platz für Salatblätter und Kräuter, die in der Regel aus Frank Termühlens Kräutergarten hinter der Küche stammen. Einige Erdbeeren werden zwischen die Spargelköpfe gelegt. Auf die Salatblätter gibt er behutsam zwei oder drei Löffel Spargelstücke. Darüber die „hauseigene Vinaigrette“. Inzwischen sind auch die Gambas fertig. Sie werden unter den Salat gelegt, so dass sie gleichsam das Bild der Spargelköpfe ergänzen, ebenso wie die Erdbeeren. Kunstvoll wird die Mayonaise verteilt, eine Erdbeere zur Krönung oben auff die Spargelstücke – fertig.

Frank Termühlen schätzt die Zubereitungszeit einschließlich Schälen des Spargels auf etwa eine Stunde. „Das ist schnell gemacht.“ Grüner Spargel eigne sich für den Salat ebenso wie außerhalb der Spargelzeit Schwarzwurzeln.

Der Koch schaut auf die Uhr. Eine Gruppe von etwa 50 Frauen hat sich angekündigt. Sie wollen nach ihrer Golfrunde im Restaurant essen. Ein Salatbüfett muss vorbereitet werden – Spargelsalat gehört ebenfalls zum Angebot.