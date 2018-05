Zu einer Sonderausgabe des Bilderbuchkinos lädt die Bücher St. Lamberti am 11. Juni (Montag) um 15 Uhr ins Töpfereimuseum ein. Diesmal stehen die Farben im Mittelpunkt.

Zum Inhalt: Weiß macht sich an einem Regentag auf den Weg, um mal wieder Gelb zu besuchen und ahnt nicht, dass ihm Aufregendes bevorsteht. Als es Gelb trifft, streitet sich dieses gerade heftig mit Rot. Dann mischt auch noch Blau mit und zuletzt geht alles durcheinander . . . Was mit den Farben geschieht, können Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren an diesem Montagnachmittag erfahren.

Im Anschluss an die Vorleserunde werden die Abenteuer von Weiß, Rot, Gelb und Blau mit Farben auf Tonteller projiziert und die Geschichte so kunstvoll umgesetzt. „Die fertigen Teller werden im Ofen des Töpfereimuseums gebrannt und können später abgeholt werden“, informiert das Bücherei-Team. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Mädchen und Jungen begrenzt. Kosten: 1,50 pro Kind.