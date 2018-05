„Sei on!“, Man könnte auch sagen: „Bleib in Verbindung!“ So lautet das Motto des nächsten Jugendgottesdienstes der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus. Er findet am Sonntag (27. Mai) um 18 Uhr in der Lambertikirche statt. Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind eingeladen, „sich von Musik, Gebet und Gemeinschaft inspirieren zu lassen“, wie es in einer Ankündigung heißt. „Bringt gerne eure Handys mit“, fordert die Vorbereitungsgruppe darin die Jugendlichen ausdrücklich auf. So könne Verbindung schon während des Gottesdienstes erlebt werden.Der Jugendgottsdienst wird zudem mit besonderer Musik gestaltet: Es singt der Chor „Schalom“ aus Heiden. Kaplan Thomas Berger hat früher selbst in diesem Ensemble mitgesungen.