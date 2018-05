Der Viehhändler Siegmund Portje hatte im vergangenen Jahrhundert mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern zunächst am Kniepenkamp, später im Küsterhaus der evangelischen Kirchengemeinde gelebt. Im Jahr 1936, als die Repressalien gegenüber der jüdischen Bevölkerung auch in Ochtrup immer deutlicher zutage traten, mussten sie das Küsterhaus verlassen und flohen bald darauf in die Niederlande. Von dort aus wurden die Eltern 1942 nach Ausschwitz deportiert und umgebracht, während ihren Kindern Johannes und Ilse die Flucht nach Palästina gelang.

„Oma Ilse“ in Tel Aviv sei heute 102 Jahre alt und könne noch viel von ihren Erinnerungen erzählen, so die israelischen Gäste. Sie zeigten sich sehr interessiert an zahlreichen Unterlagen und Urkunden, die Schlesiger aus dem Stadtarchiv mitgebracht hatte.

Auch ein Kapitel in der Dissertation von Pfarrer Dr. Albrecht Philipps weckte ihre Aufmerksamkeit: Er beschreibt darin den Mietstreit zwischen der Kirchengemeinde und der Familie Portje in den bereits judenfeindlich geprägten frühen 30er-Jahren.

Auf dem Weg durch die Stadt machte die kleine Gruppe bei den Stolpersteinen der Familie und am ehemaligen jüdischen Bethaus Halt. Auf dem jüdischen Friedhof fanden sie den Grabstein des Ur-Urgroßvaters Isaak Portje und dokumentierten alle ihre Entdeckungen sorgfältig für ihre Verwandten in Israel.

Aber auch sie selbst hatten interessante Dokumente aus der Familiengeschichte nach Deutschland mitgebracht, die die Stadtarchivarin gern entgegennahm. „Begegnungen und Gespräche wie diese füllen meine Archiv-Akten mit Leben“, sagte Schlesiger erfreut und stellte sicher: „Wir bleiben in Kontakt.“