Als kein Porzellan zu haben war

Ochtrup -

In der Besatzungszeit durften keine „lebensunwichtigen Dinge“ über die Grenzen gebracht werden – und so mussten die hiesigen Porzellanmaler auch ohne Weißware, ihr Rohmaterial, auskommen. Die Manufaktur August Roloff in Münster stellte daraufhin einen Töpfermeister ein. Exemplare seiner Arbeit sind nun im Töpfereimuseum Ochtrup zu sehen.