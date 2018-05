Startklar fürs Fest an Fronleichnam

Nur noch knapp eine Woche ist es bis zum Schützenfest des Schützenvereins Niederesch. Jetzt wurde der Vogel – bei der Vogeltaufe bekam er vom amtierenden König Walter Heying den Namen „Berni“ – in den Räumen der Verbund-Sparkasse ausgestellt.

Der Vorstand weist auf eine größere Änderung im Festprogramm hin: Das Vogelschießen um die Königswürde wird erstmalig nach 50 Jahren nicht im Stadtpark, sondern wieder auf dem Ochtruper Berg stattfinden. Beim „kleinen“ Kaiserfest im vergangenen Jahr habe der Verein das Gelände bereits auf seine Tauglichkeit getestet, erklärte Vorsitzender Ralf Hippe. Vor 50 Jahren war es Rudolf Blanke sen., der ein letztes Mal auf dem Berg die Königswürde errang. „Auch er wird vor Ort sein und freut sich natürlich“, informierte Ralf Hippe. Ob das Vogelschießen auch künftig auf dem Gelände vor dem Bergfreibad stattfindet, werde der Verein nach dem Schützenfest entscheiden.

Zunächst einmal steht nun der Festreigen an: Los geht es am Sonntag (27. Mai) mit dem Rosen machen der Vereinsdamen. Beginn ist um 15 Uhr in der Gaststätte Bätenvoss. Es wird ein Bustransfer von der ehemalige Gaststätte Elfering-Jasper (14.40 Uhr) und der Niedereschstraße/Ecke Starenstraße (14.50 Uhr) angeboten.

Am Mittwoch (30. Mai) steht das Grün holen der Schützenbrüder an. Treffpunkt ist um 17 Uhr das Festzelt. Anschließend schmücken die Vereinsdamen mit musikalischer Untermalung durch DJ Ingo das Zelt.

An gleicher Stelle treten die Schützen am Donnerstag (31. Mai) um 12.30 Uhr mit Schützenhut, geschmücktem Spazierstock, Vereinskrawatte, –hemd sowie dunkler/schwarzer Hose an. Nach dem Einholen der Fahne, geht es zum Oberst Roland Nienhues und von dort zum amtierenden König Walter Heying. Die Schützenmesse steht für 14.30 Uhr im Programm. Im Anschluss marschiert der Zug zum Ehrenmal, um der Verstorbenen zu gedenken. Und von dort geht es zum Schützenplatz auf dem Berg, wo gegen 16 Uhr das Ringen um die Königswürde beginnt. Nach dem Vogelschießen und der Proklamation des neuen Königspaares beginnt gegen 20.15 Uhr im Festzelt der Königsball mit DJ Laurenz.

Ebenfalls im Festzelt findet am Freitag (1. Juni) ab 20 Uhr der Königsball mit geladenen Gästen statt. Für Musik sorgt die Tanzkapelle „Mainstreet“.

Am 2. Juni (Samstag) läuten die Schützen ab 12 Uhr mit dem Familienfrühschoppen und einem Platzkonzert des Spielmannszugs Nachtigallen sowie der Kapelle Gust und dem traditionellem Suppe essen das Ende des Schützenfestes ein. Gegen 17 Uhr werden die Feierlichkeiten ausklingen.