Sie hatte im Dezember 2017 in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße Waren im Wert von 5,93 Euro durch die Kasse geschmuggelt und nicht bezahlt. Da der Diebstahl dem Marktpersonal aufgefallen war, wurde die Polizei verständigt, die bei der Angeklagten zudem Drogen fand und die deshalb wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt wurde.

Die Ochtruperin räumte die Straftaten ohne Umschweife ein. Sie habe inzwischen den Konsum von Amphetaminen eingestellt und eine Entgiftung gemacht. Außerdem gab sie an, ihren bisherigen Bekanntenkreis aufgegeben zu haben, da dieser keinen guten Einfluss auf sie ausübte. Jetzt benötige sie eine therapeutische Behandlung oder eine sinnvolle Arbeit, um in einen geregelten Alltag zu finden.

Sowohl Staatsanwaltschaft wie auch das Gericht bescheinigten ihr gute Vorsätze. Positiv bewertet wurde zudem das Geständnis und ihre Reue. So verurteilte das Gericht die junge Frau zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je zehn Euro, die in Raten von 25 Euro monatlich zu zahlen sind. Auf Rechtsmittel verzichtete die Angeklagte. „Jetzt ist ein Neuanfang möglich. Versuchen Sie, Ihre Probleme in den Griff zu bekommen“, wünschte ihr der Richter.