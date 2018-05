Der Mann hatte im vergangenen November in Ochtrup auf der Bergstraße einen aufgerüsteten Motorroller gesteuert, der schneller als die erlaubten 25 Stundenkilometer fahren konnte. Somit war für das Führen dieses Fahrzeugs eine Fahrerlaubnis notwendig, die der Angeklagte nicht besaß.

Im Bundeszentralregister waren bereits mehrere Straftaten, die zum Teil noch unter das Jugendstrafrecht fielen, verzeichnet. Für einige Taten hatte der Angeklagte schon Gefängnisstrafen verbüßt. Diese Tatsache sprach in der Beurteilung gegen den Angeklagten. Positiv vermerkt wurde, dass er den Motorroller schon nach wenigen Tagen verkauft und sich ein Fahrrad zugelegt hatte, wie der Verteidiger anhand der Belege nachweisen konnte. Auch dass der Lebensweg des 31-Jährigen inzwischen wieder gerade verlaufe, konnte der Bewährungshelfer bestätigen, zu dem der Mann regelmäßigen und zuverlässigen Kontakt halte. Er sei in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, lebe mit seiner kleinen Familie in einem Haus, das er in Eigeninitiative und auf eigene Kosten renoviert habe, nachdem er vom Vormieter 40 Kubikmeter Müll entsorgt habe.

„Alle Achtung“ zollte die Staatsanwältin dem Angeklagten, weil er in vollem Umfang sein Fehlverhalten einräumte. Allerdings sei das straffällige Verhalten trotz guter Prognosen nicht tolerabel, führte der Richter aus. Dennoch: Alle Beteiligten waren mit dem verhängten Strafmaß einverstanden. So hat der Angeklagte eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 25 Euro zu zahlen. Zudem wurde ein Fahrver-bot von drei Monaten verhängt.

Die Beteiligten verzichteten auf Rechtsmittel. Damit war das Urteil sofort rechtskräftig.