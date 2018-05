Gut 30 Fietsen zum schmalen Kurs

Wer am frühen Dienstagabend in der Fahrradwerkstatt von „Miteinander“ vorbeischaut, schlängelt sich an langen Reihen von gebrauchten Fietsen vorbei. Der Keller am Pröpstinghoff steht voll mit mehr oder minder fahrtüchtigen Drahteseln für Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche. Nein, an Rädern mangelt es den Ehrenamtlichen der Werkstatt zurzeit wahrlich nicht: „Wir haben wieder viele gespendet bekommen“, berichtet Ferdi Bäumer, Vorsitzender von „Miteinander“. Der berühmte Schuh drückt vielmehr woanders: Das Projekt braucht Geld.

Seit knapp zweieinhalb Jahren bringen Flüchtlinge und Ehrenamtliche in der Werkstatt gemeinsam kaputte Räder wieder auf Vordermann. Seinerzeit mit eingestielt hat das Vorhaben die Kolpingfamilie Langenhorst/Welbergen. „Hilfe zur Selbsthilfe“ lautet das Motto, und die Erfahrung hat laut Ferdi Bäumer gezeigt: „Ohne Fachleute funktioniert das Ganze auch nicht.“

Anfangs gab es noch eine Förderung vom Land, doch die ist inzwischen ausgelaufen. „Wir betreiben das hier nur so lange, wie es sich selbst trägt“, hat der Vorsitzende die Wirtschaftlichkeit klar im Blick. So bekommen die Flüchtlinge die Hilfe auch nicht immer komplett gratis: Wenn ein Profi wie Zweiradmechaniker Dieter Thebelt „mal eben“ eine Fietse wieder flott macht, dann gibt der Radbesitzer ein kleines Geld, ein paar Euro. Werden Ersatzteile benötigt, müssen sie selbst gekauft und mitgebracht werden. Dennoch bleiben Kosten von rund 1500 Euro im Jahr, die anders gedeckt werden müssen.

Zum Beispiel über eine Fahrradbörse. Eine solche hat der Verein im vergangenen Jahr am Leinewebersonntag zum ersten Mal veranstaltet. Mit großem Erfolg: „Das hat uns einen Tausender gebracht“, berichtet Ferdi Bäumer.

Darum soll es jetzt auch eine Neuauflage geben. Anfang Juni bietet das Team von „Miteinander“ wieder gut 30 durchgecheckte und laut Bäumer preiswerte Räder für große und kleine Pedalritter an – und hofft darauf, dass sich viele Abnehmer finden, die mit dem Kauf das Projekt unterstützen. Bäumer: „Damit es weitergehen kann.“