Auf rund dreieinhalb Hektar hat der Landwirtschaftliche Ortsverband (LOV) an den vergangenen beiden Samstagen Blühstreifen angelegt. Etwa ein Dutzend Landwirte stellte dafür einen Teil ihrer Ackerfläche zur Verfügung. „Das ist gut angenommen worden“, berichtet der Vorsitzende des Ortsverbands, Thomas Ostendorf, der auch einen Grund dafür kennt: „Der bürokratische Aufwand war nur sehr gering.“ Die Bauern mussten nur die Fläche angeben, auf der ein Blühstreifen entstehen soll, und eine Unterschrift leisten, fertig. Das Saatgut – unter anderem mit Buchweizen, Ringelblumen, Sonnenblumen, Koriander, Inkarnatklee und Bienenweiden – stellte die Stiftung Westfälische Landschaft zur Verfügung. Das Einsäen übernahm der Ortsverband.

Ebenso unkompliziert gestaltete sich jetzt eine ähnliche Aktion des Agrarservices Wessendorf. „Ich habe einige Landwirte angesprochen, ob sie bereit wären, am Rand ihres Maisfelds 75 Zentimeter Platz für einen Blühstreifen zu lassen“, berichtet Michael Struck. Von wenigen bekam er eine Absage, die anderen stimmten zu. Und so werden demnächst in einem etwa 20 Kilometer langen Band Sonnenblumen wachsen, die der Agrarservice eingesät hat. In diesem Fall kam das Saatgut von der Firma Euralis.

„Das ist doch schon einmal ein Anfang“, hofft Thomas Ostendorf, dass sich andere Bauern ein Beispiel nehmen und im nächsten Jahr ebenfalls dabei sind. Denn ein solcher Blühstreifen sei schließlich nicht nur gut für Biene, Käfer und Co., sondern auch für das Image der Landwirtschaft. „Wir müssen uns bewegen“, ist sich Ostendorf sicher. „Man kann nicht einfach so weitermachen wie die letzten 30 Jahre.“ Klar sei ihm aber auch, dass nicht in jedem Fall gerne Ackerland abgetreten wird – in Zeiten, in denen „der Flächenfraß auch zur Wahrheit gehört“ und landwirtschaftliche Gebiete schrumpfen.

So geht es auch – hier wurde nur der Kurvenbereich freigeschnitten. Foto: Anne Spill

Passend zur Blühstreifen-Aktion haben sich der LOV und die Stadt Ochtrup auch darauf verständigt, die Wegeseitenränder künftig nur noch einmal im Jahr nach dem 15. August zu mähen (wir berichteten), um Tieren mehr Rückzugsraum zu gewähren. „Ein englischer Rasen vor einem Blühstreifen ist ungefähr so widersinnig wie ein Bienenhotel im Steinbeet“, macht Ostendorf deutlich. Auch wenn das Grün nun länger stehen bleiben soll: Die Verkehrssicherungspflicht muss dabei beachtet werden. „Aber man kann ja den Kurvenbereich freischneiden und den Rest stehenlassen“, schlägt Ostendorf vor.

Der LOV-Vorsitzende betont, dass die Blühstreifen-Aktion und der neue Umgang mit den Wegerändern auch ein Dialogangebot an alle Nicht-Landwirte darstellen sollen. „Wir freuen uns darüber, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.“