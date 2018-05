Jetzt sind die Fenster an der Reihe

Premiere auf der Baustelle: Zum ersten Mal steht das Auto von Josef Menze am Dienstagmorgen auf der Einfahrt vor der Garage. Und zwar genau dort, wo bis vor wenigen Tagen noch ein breiter Graben für das Verlegen von Leerrohren klaffte. Doch das ist alles Schnee von gestern, wie der Senior-Bauherr meint. Schließlich muss es vorwärts gehen auf der Baustelle seiner Familie, die die Westfälischen Nachrichten im Rahmen der Serie „Abenteuer Hausbau“ begleitet.

Abenteuer Hausbau, Teil 8: Die Fenster kommen 1/41 Zum ersten Mal steht der Bulli von Senior-Bauherr Josef Menze auf der neuen Auffahrt. Nur wenige Tage zuvor klafften an dieser Stelle noch große Löcher. Foto: Anne Steven

Die Fenster kommen: Nach und nach tragen die Fensterbauer die 15 Fenster und zwei Türen in den Rohbau von Familie Hippe/Menze Foto: Anne Steven

Bei der Montage der Fenster ist Präzision gefragt: Der Fensterbauer muss alles genau ausrichten. Foto: Anne Steven

Am Donnerstagmorgen ist ein Großteil der Fenster bereits montiert. Foto: Anne Steven

Auch die Montag der elektrischen Rolläden übernehmen die Fensterbauer aus dem Emsland. Foto: Anne Steven

Auch die Sicherheitstür zur Garage hin ist bereits eingebaut. Das habe allerdings das Bauunternehmen gemacht, erklärt Josef Menze. Foto: Anne Steven

Während die Fensterbauer am Werk sind, ist auch Josef Menze nicht untätig. Er bereitet schon jetzt die Pflasterung der Terrasse und des Gartens vor. Foto: Anne Steven

Und es wird: Während der 64-Jährige mit Kernbohrungen für die geplante zentrale Staubsaugeranlage beschäftigt ist, tragen Fensterbauer Matthias Schwarte und sein Mitarbeiter am Dienstagmorgen bereits die Fenster ins Haus. Insgesamt 15 Fenster und zwei Türen werden für den Bungalow von Familie Hippe/Menze benötigt. „Die sehen gut aus“, meint Josef Menze. Innen sind die Kunststoffrahmen weiß, außen anthrazit-grau, in Holzoptik. „Den Unterschied zum echten Holzrahmen erkennt man kaum“, weiß der Bauherr und fährt prüfend mit dem Finger über die täuschend real wirkende Holzmaserung.

Derweil schleppen die Fensterbauer aus dem Emsland munter weiter. Sie sind an diesem Tag nur mit zwei statt der geplanten drei Kollegen im Einsatz. „So ist das manchmal“, sagt Matthias Schwarte. Wegen des krankheitsbedingten Ausfalls fangen er und sein Mitarbeiter an diesem Tag zunächst mit den Fenstern an. „Die Türen und die Rollläden fehlen noch“, ruft er Josef Menze im Vorbeigehen zu.

Was bei den Fenstern zu beachten ist? „Wichtig ist, dass Haus und Fenster zusammenpassen“, betont Matthias Schwarte. Heißt: Wenn beispielsweise in einem alten Haus nur die Fenster saniert würden, sollte man sich gut überlegen, solche mit einer Dreifachverglasung zu nehmen. „Da kann man schnell Probleme mit Schimmel und Feuchtigkeit bekommen“, weiß der Fensterbauer aus Erfahrung. Grundsätzlich müsse immer das ganze Haus betrachtet werden – inklusive der Berechnungen zur Energieeinsparverordnung. Schwarte rät zudem dazu, Fenster nur von Fachfirmen und geschultem Personal montieren zu lassen.

Seine Leute schließen am Donnerstag den Einbau von Fenster und Türen bei Familie Hippe/Menze ab. Bei der Montage werden zunächst die Rahmen in die Fensteröffnungen eingesetzt und „auf Höhe gebracht“, wie Schwarte-Mitarbeiter Wilko Eid erklärt. Sind die Fenster ausgerichtet, werden sie mit Ankern verschraubt und die Freiräume mit PU-Schaum ausgeschäumt.

Aufgrund des schnell trocknenden Schaums kann der 27-Jährige nun zügig auch die Flügel einhängen und das Glas einsetzen. „Dann kommt noch die Rolllade“, erklärt der Handwerker den weiteren Ablauf.

Er und seine Kollegen raten ihren Kunden immer, die Fenster während der restlichen Bauphase geschlossen oder zumindest gekippt zu lassen. „So vermeidet man mögliche Schäden durch andere Gewerke“, erklärt Wilko Eid. Das Unternehmen biete zudem an, in der Bauphase zunächst abschließbare Fenstergriffe zu installieren. Kurz vor dem Einzug des Kunden stehe ohnehin ein weiterer Ortstermin für die Fensterbauer an, um notwendige Restarbeiten zu erledigen, wie zum Beispiel bei der Haustür die provisorisch installierte Holzplatte gegen die richtige Füllung zu ersetzen und – falls gewünscht – die Fenstergriffe zu tauschen.

Apropos: Der Einbruchschutz ist bei vielen seiner Kunden ein Thema, erzählt Matthias Schwarte. Er empfiehlt, sich entsprechende professionelle Beratung bei der Polizei zu suchen. Die Beamten böten diese in der Regel kostenfrei an und arbeiteten zudem meist eng mit den Fensterbauern zusammen. „Die Fenster lassen sich oftmals über einfache mechanische Elemente zu einem schmalen Kurs sicher aufrüsten.“

Dicht ist der Bungalow von Familie Hippe/Menze nun in jedem Fall, denn auch das Bauunternehmen TS Bau hat seinen Beitrag geleistet und die vorgeschriebene Sicherheitstür zur Garage hin eingebaut. „Ich mache in der Zeit draußen schon mal weiter“, drängt es Josef Menze zu weiterer Aktivität. Während Wilko Eid probeweise die Rollläden im Wohnzimmer hoch- und runterfahren lässt – alles läuft prima –, verteilt der Bauherr Schotter im Terrassenbereich. „Im hinteren Teil des Gartens fange ich schon mal mit dem Pflastern an“, meint der 64-Jährige, der sich am Wochenende bereits zusammen mit seiner Frau nach den passenden Terrassenplatten umgeschaut hat. „Da waren ein paar sehr schön dabei. Nur der Preis gefiel mir noch nicht . . .“ Sprach’s und kümmerte sich weiter um den Schotter am Boden.