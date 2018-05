Die Ausstellung der 20 Kommunalarchive, die dort präsentiert wurde, ist mittlerweile auf Wanderschaft durch verschiedene Städte im Kreis Steinfurt gegangen. Nun macht sie in Ochtrup Station.

Zu sehen sind großformatige farbige Plakate mit Themen zur Regional- und Lokalgeschichte, zum Beispiel über das Ehrenmal im Steinfurter Bagno für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, über die Bedeutung des Straßennamens „Schilden“ in Metelen oder den Eiskeller in Altenberge. Die Ochtruper Stadtarchivarin Karin Schlesiger zeigt in der Wanderausstellung die wechselvolle Geschichte der Villa Winkel vom Fabrikantendomizil zur repräsentativen Stadtparkvilla. Noch bis zum 5. Juni (Dienstag) wird die Ausstellung in Ochtrup in den Räumen der Volksbank Och­trup-Laer Station machen und während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen sein. Nähere Auskünfte dazu erteilt Stadtarchivarin Karin Schlesiger unter Telefon 0 25 53 / 93 98 35.