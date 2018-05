„Knollis Jüngster“ holt den Vogel runter

Kodo war nervös, und Knollis Jüngster machte es: So hätte das Eiltelegramm vom Wester-Königsschießen am Freitagabend lauten können. Mit dem 287. Schuss beendete Daniel Leusder („Knollis Jüngster“) einen bis zuletzt spannenden Wettstreit mit seinen Kontrahenten Stefan Reinermann und Norbert Scheipers zu seinen Gunsten. Daniel Leusder hatte gut lachen, auch weil er sich Luisa Möllers zu seiner Mitregentin erkor. Und so viel war schon im Gewühl der vielen Gratulanten unter der Vogelstange sicher: Sie wird ihm als Königin wacker zur Seite stehen.

Kaiser Berthold Nacke, der im Schützenverein Wester eigentlich nur Kodo gerufen wird, hatte deshalb Last mit seinem Blutdruck, weil er zusammen mit seinem Sohn Timo – immerhin bis Freitag, 22.22 Uhr, noch mit Jenniffer Gniechwitz das amtierende Schützenkönigspaar in der Ochtruper Bauerschaft Wester – und der gesamten Familie für den Bau des aktuellen Holz-Vogels verantwortlich zeichnete. Erstmalig. Und „Jacko, der V.“ sollte die deutlich erkennbaren Züge eines Weißkopfadlers tragen.

Diese Freude währte aber nicht lange, denn schon Pfarrer Stefan Hörstrup entledigte ihn standesgemäß des Apfels mit Kreuz, und auch Bürgermeister Kai Hutzenlaub ließ ordentlich Holzspäne, Pardon, Federn regnen, nachdem er wacker angelegt hatte.

Die Schützen aus der Wester sind bekanntlich gut zu Fuß, denn schon kurz nach Mittag hatten sie sich am Freitag auf dem Ochtruper Marktplatz getroffen, um gemeinsam zum Gottesdienst zu marschieren, diesen mit Andacht zu besuchen, und dann mit einem Zwischenstopp am ehemaligen Standort der Firma Wiegenstein fröhlich unter den Klängen des Ochtruper Spielmannszugs Nachtigallen und der Stadtkapelle Gronau zum Schützenplatz in der Bauerschaft „zu tippeln“.

Bevor es dann an Kaltgetränke und kühnen Wettbewerb ging, legte Manfred Biermann als Erster Vorsitzender des Schützenvereins Wester einen Kranz am Ehrenmal zum Gedenken an die Toten der Weltkriege nieder. In seiner Ansprache – zwar ohne Verstärkung, aber umso eindringlicher – appellierte er, alles daran zu setzen, „solche unmenschlichen Tragödien nie wieder zuzulassen“. Er mahnte zu einem friedlichen Miteinander und gedachte der Verstorbenen des Schützenvereins Wester in den vergangenen zwei Jahren.

Nachdem Oberst Jens Stohldreier und Hauptmann Frank Gesenhues die unruhigen Schützen noch einmal ordentlich „eingenordet“ hatten, nahm dann das Flutlichtschießen um die neue Königswürde seinen Lauf. Aber auch außerhalb des reinen Schießareals herrschte in jeder Beziehung buntes und fröhliches Treiben, das in der Proklamation des neuen Königspaares Daniel Leusder und Luisa Möllers und einer DJ-Party endete.