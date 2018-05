Ochtrup -

Rainer-Ludwig Daum hätte wohl am liebsten stundenlang die Geschichten hinter den Exponaten in der neuen Sonderausstellung des Töpfereimuseums erzählt. Leidenschaftlich und mit großem Expertenwissen begrüßte der Vorsitzende des Vereins Porzellanmuseum Münster die Besucher der Ausstellungseröffnung am Sonntagmorgen.