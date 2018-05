21 Kinder empfangen Erstkommunion in Welbergen

Ochtrup -

Den Abschluss der Kommunionfeiern in der Pfarrei St. Lambertus bildete der Seelsorgebezirk St. Dionysius in Welbergen. 21 Mädchen und Jungen empfingen dort am Sonntagmorgen das Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion.