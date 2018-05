Neuauflage mit wenig Publikum

Die Enttäuschung war Alfons Feldevert durchaus anzumerken, als er seinen Blick durch die Stadthalle schweifen ließ. Denn nach der erfolgreichen Premiere des Ochtruper Volksmusikfestivals im Festzelt in der Weiner vor einem Jahr blieb die Mehrzahl der Plätze bei der Neuauflage in der Stadthalle am Sonntag unbesetzt.

„Leider ist heute nicht so viel los“, konstatierte der Festival-Organisator von den gastgebenden Ochtruper Volksmusikanten. „Im letzten Jahr hatten wir so einen Spaß, dass wir es unbedingt wieder machen wollten“, erzählte Feldevert im Gespräch mit Moderator Gottfried Tembrockhaus, der gut gelaunt und fachkundig durch das Programm führte.

Zehn Akkordeongruppen aus der nahen und teilweise auch weiteren Umgebung waren der Einladung gefolgt – nur eine musste aufgrund mehrerer Krankheitsfälle kurzfristig absagen – und boten dem Publikum alles, was das Volksmusikerherz begehrt.

Den Anfang machten die Hollicher Treckbündel, welche die Zuhörer mit ihren Zugaben sogar zum Mitsingen und Schunkeln animierten. Mit durchaus modernen Stimmungsmachern wie dem Santiano-Schlager „Es gibt nur Wasser“ oder dem Andreas-Gabalier-Hit „I sing a Liad für di“ enterten anschließend die Tastenrowdies aus Spelle die Bühne. Obwohl die Formation bei ihrem Auftritt auf Gesangseinlagen gänzlich verzichtete, wusste das Publikum bei der Frage, ob denn der alte Holzmichel noch lebt, die Arme an der entsprechenden Liedstelle in die Höhe zu reißen.

Zweites Volksmusikfestival in Ochtrup 1/32 Zehn Akkordeongruppen boten dem Publikum in der Stadthalle alles, was das Volksmusikerherz begehrt. Foto: Maximilian Stascheit

Musikalisch deckten die Gruppen mit ihrem aus jeweils sechs Stücken bestehenden Repertoire das gesamte Best-Of der deutschen Volksmusik ab – vom „Kufsteiner Lied“ über „Rosamunde“ bis hin zur Schützenfest-Polka „Auf der Vogelwiese“, die von den Ochtruper Gastgebern präsentiert wurde. Das alles sorgte für beste Laune beim Publikum, das sich aber in deutlich größerer Anzahl in der Stadthalle hätte einfinden dürfen. Denn die Sportstätte stellte sich als ein zu ambitionierter Austragungsort heraus und konnte auch atmosphärisch nicht an die Premiere im Festzelt vor einem Jahr heranreichen. Auch die immer wieder störende Zwischengeräusche produzierende technische Bühnenausstattung tat der ohnehin schwierigen Akustik nicht gut.

„Wir lassen uns aber nicht entmutigen“, kündigte Alfons Feldevert eine dritte Auflage für das kommende Jahr an. Die soll dann allerdings nicht im Mai, sondern im Herbst stattfinden – und dann mehr Zuhörer anziehen, als es an diesem Sonntag der Fall war.