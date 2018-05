Es knatterte und krachte ordentlich

Nichts gegen gute Vorsätze, aber ab Freitag hieß es erst einmal in dem beschaulichen Örtchen in der Grafschaft: „Ein Dorf schwitzt.“ Aber die Oldtimer- und Feuerwehrfreunde sind bekanntlich hart im Nehmen, und die paar freundlichen Celsiusgrade mehr nahmen Veranstalter und Teilnehmer gerne in Kauf.

Für die, die eine längere Anreise hatten oder solche Treffen für einen Wochenendtrip nutzen, war das Schützengelände ein ideales Areal: Trecker, Oldtimer, landwirtschaftliches Altgerät und ganz märchenhafte Übernachtungsgefährte ließen sich dort prima aufstellen. Gemeinschaft und nicht nur fachlicher Austausch gehören bei diesem wackeren Völkchen mit Liebe zu altem Blech und der mitunter schon fast historischen Technik dazu. „Wir haben das im Programm ,Dieselgespräche‘ getauft. Die liefen sozusagen wie geschmiert“, freute sich Willi Butz, Erster Vorsitzender des Motorclubs.

Nach einem ordentlichen Frühstück war man für die Überraschungen des Samstags bestens gewappnet. So hieß es erst einmal, das Gelände und die Freizeitangebote für Groß und Klein am Feuerwehrgerätehaus zu bewundern und vor allen Dingen zu nutzen – vom elektrischen oder pedalbetriebenen Kindermobil bis hin zum kühlenden Swimmingpool. Natürlich kam auch der Fachspaziergang an den fein aufgereihten Oldtimern in den umliegenden Dorfstraßen nicht zu kurz.

Oldtimertreffen in Ohne 1/83 Beim Oldtimertreffen, veranstaltet vom Motorclub Ochtrup (MCO) und der Freiwilligen Feuerwehr Ohne, lautete die Zielvorgabe: „Ein Dorf steht Kopf“. Foto: Martin Fahlbusch

„Die organisatorischen Aufgaben teilen wir Feuerwehrleute mit unseren Frauen und Partnerinnen mit der Mann- und Frauschaft der Ochtruper Motorclubler“, erklärte Ohnes Ortsbrandmeister Thomas Byknüver. „Das klappt beim Frühstück sowie beim Kaffee- und Kuchenbüfett bestens.“ Auch zwischendurch brauchte kein Gast oder Mitveranstalter hungern oder dürsten, denn alles war in fachliche Hände vergeben. Immerhin waren über 700 Teilnehmer zu verpflegen.

Ab 13 Uhr wurde einer unmerklich, aber zusehends nervöser. MCO-Mitglied Al­fred Deiters hatte eine Ausfahrt in die Region organisiert. Hinter seinem Trecker reihten sich mit Gongschlag 14 Uhr rund 300 Fahrzeuge jeder Art – aber zumeist älteren Datums – problemlos, wiewohl mitunter krächzend und schnaufend, ein. Elf Kilometer lang war der motorisierte Ausflug für mächtige Schlepper bis hin zum kleinsten Vespa-Mobil und ganz vielen Treckern. „Es war eine durch und durch tolle Ausfahrt“, lobte anschließend Johann Hood, der Kopf der Feldtage Nordhorn – und der weiß, wovon er spricht.

Und es gab noch eine bemerkenswerte Randnotiz. Bei der Verkehrslenkung wurden die Ohner Wehrleute von Feuerwehrfreunden aus Bautzen beziehungsweise Salzenforst unterstützt, die eigens für das Oldtimertreffen aus Sachsen angereist waren und die nun 15 Jahre währende Partnerschaft der Wehren bekräftigten.

Am Abend ließen es die Veranstalter dann zusammen mit der Munitionsdepotfirma Muni Berka und niederländischen Feuerwerk-Spezialisten mit einem professionellen Höhenfeuerwerk ordentlich krachen.