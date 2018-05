Die zahme Helene wird flügge

„Guck mal, das könnte unsere Helene sein“, rufen Fiete und Jano erwartungsvoll. Schon flitzen die beiden los, um den Vogel auf dem Gartenhäuschen aus der Nähe zu betrachten. Tamme, der jüngste Spross der Familie Pott, stapft hinter seinen Brüdern her. „Die Kinder schauen nach, ob sie einen Ring am Bein entdecken – dann wäre es Helene“, bemerkt Janine Pott und schaut zu ihren drei Buben.

Die Sache mit Helene hat sich herumgesprochen und interessiert auch die Kinder aus der Nachbarschaft und Verwandtschaft. An diesem Nachmittag sind Lion, Finja und Bennet gekommen, um sich nach Helene zu erkundigen. Da wird vermutet und diskutiert, wo sie sein könnte, wie es ihr wohl gehen mag und ob sie irgendwann doch noch zurück kommt.

Fiete mit Helene auf der Hand. Foto: Pott

Helene ist eine junge Amsel. Ende April – sie war einige Tage zuvor geschlüpft – hatte das vorwitzige Vogelmädchen den Schnabel wohl ein bisschen zu weit aus dem Nest gesteckt. Jedenfalls fiel es heraus und landete auf dem Rasen der Ochtruper Familie Pott. „Wir haben versucht, sie zurück ins Nest zu setzen. Aber die Mutter hat das Junge nicht angenommen“, erzählt Frank Pott. Sein Sohn Jano sei der Meinung gewesen, dass man ein lebendes Tier auf keinen Fall sterben lassen darf. Und die Familie habe sich entschlossen, den Wildvogel großzuziehen, berichtet Frank Pott.

Doch wie man da richtig vorgeht, das wussten die Potts bis zunächst auch noch nicht. „Wir haben gegoogelt, und da konnte man alles finden, was wir wissen mussten“, sagt Fiete. Zuerst bastelten die Kinder für Helene aus einer Kiste ein Bett, in das sie die junge Amsel behutsam hineinlegten. „Sie konnte nämlich nicht fliegen, weil sie noch keine Federn hatte“, erklärt Jano. „Aber die Augen hatte sie schon offen und den Schnabel hat sie ganz weit aufgesperrt“, ergänzt Fiete.

Tamme fütterte die junge Amsel mit einer Pinzette. Foto: Pott

Die Nestwärme unter Mama Amsels Federkleid wurde nun durch eine Wärmelampe ersetzt. Und die Kinder fütterten Helene mit Maden und Mehlwürmern. Mit einer Pinzette reichten sie ihr das Futter. Opa Bernhard Pott hatte außerdem die Idee mit dem Ring um Helenes Bein. „Damit man sie von den anderen Amseln unterscheidet, wenn sie umherfliegt“, sagt er.

Bereits nach einer Woche im Brutkasten wagte Helene ihre ersten Flugversuche. Zunächst recht holprig. Doch schon bald schaffte sie es bis zum nächsten Blumenkasten oder zum Terrassentisch. Mit einem lauten Zwitschern begrüßte sie ihre neue Familie. Oder war es der Freudengesang einer Amsel wegen der Leckereien, die für sie auf dem Terrassentisch lagen?

Klein geschnittene Weintrauben, Erdbeeren und Äpfel, das schmeckte ihr. Ja, auch die Essgewohnheiten der jungen Amsel hatten sich geändert. Sie konnte mittlerweile sogar selbstständig picken. Außerdem hatte sie den Eindruck, dass man vor den Menschen überhaupt keine Angst haben muss. Sie wurde immer zutraulicher und hüpfte den Leuten vergnügt auf die Schulter. Auch mit Bennet, Finja und Lion, die sich ebenfalls mit Begeisterung um Helene kümmerten, war sie schon bald bestens vertraut. Wenn sie nicht gerade Flugübungen machte, zog sie sich in ihr Nest zurück. Es war Helenes Geburtsnest. Nachdem die Amselmama dort ausgezogen war, hatten die Kinder es aus dem Baum geholt, damit Helene einen vertrauten Schlafplatz hatte.

Auch die Nachbarskinder kennen Helene schon. Foto: Irmgard Tappe

Die kleine Amsel wurde von Tag zu Tag mutiger, unternahm Ausflüge bis in Nachbars Garten, und eines Tages wagte sie ihren ersten größeren Rundflug vom Feldkamp bis zur Rosenstraße. Auf dem Grundstück von Beate und Peter Hoetmar ließ sie sich nieder. „Es hat mich gewundert, dass der Vogel so zutraulich war. Anstatt wegzufliegen, lief er mir nach“, erzählt Beate Hoetmar. Ihr Mann Peter entdeckte sofort den Ring am Bein der Amsel. Als ehemaliger Brieftaubenzüchter hat er einen Blick für solche Dinge. Am Federkleid erkannte er außerdem, dass dieser Vogel von Menschen aufgezogen wurde. Die Amsel pickte die Würmer, die Peter Hoetmar ihr servierte, flog übermütig auf seine Schulter, und seine Frau filmte das Ereignis mit dem Handy.

Die Aufnahmen schickte sie per Whatsapp an eine Bekannte. Prompt kam eine Antwort: „Die Amsel kenne ich. Die fliegt manchmal bei unserem Sohn im Garten rum.“ So erfuhren die Hoetmars, dass die Amsel zur Familie Pott gehört. Gemeinsam mit Oma Margret Pott holten Fiete und Jano die kleine Ausreißerin zurück.

Ein paar Tage später war Helene erneut verschwunden. Seitdem haben die Potts ihre Amsel nicht mehr gesehen. Ja, die kleine Helene ist flügge geworden und entdeckt die weite Welt. Manchmal, wenn im Garten ein Vogel zwitschert, glauben die Kinder, ihre Stimme zu erkennen.

An diesem Nachmittag entdecken sie eine weitere interessante Spur. Aufgeregt kommen Fiete und Jano mit dem leeren Nest der kleinen Amsel angerannt. „Da ist Vogelkot drin. Das war gestern noch nicht“, ruft Fiete. Ob Helene in ihrem alten Nest übernachtet hat und frühmorgens wieder ausgeflogen ist?

„Hauptsache ist doch, dass sie sich wohl fühlt. Ich wünsche mir, dass es ihr immer gut geht und dass sie ein schönes Leben hat“, meint Lion. Die anderen stimmen ihm zu. Finja könnte sich gar vorstellen, dass Helene sich in ein nettes Amselmännchen verliebt. „Vielleicht“, überlegt sie, „nistet das Pärchen dann hier im Garten und bekommt Junge. Wir würden Helene ja sofort am Ring erkennen.“ Eine schöne Vorstellung.