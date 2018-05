Das schöne trockene Wetter genießen nicht nur Menschen, es gefällt auch ganz besonders dem Eichenprozessionsspinner. Ein flauschig aussehende Raupe, die immer in großen Gruppen auftritt, und die derzeit laut Karin Korten vom Bauamt der Stadt Och­trup an fast jeder Eiche im Stadtgebiet zu finden ist. „Meist sind die Nester der Tiere hoch im Baum eingerichtet, dann geht von ihnen in der Regel auch keine Gefahr aus“, erklärt Korten.

Eichenprozessionsspinner bilden giftige Härchen aus. Problematisch wird es, wenn sie vom Baum herunterkommen oder sich in für Menschen erreichbarer Nähe niedergelassen haben. „Auf städtischem Grund – vor allem in der Nähe von Schulen und Kindergärten – lassen wir die Tiere und deren Nester von Experten fachkundig entfernen“, erklärt die Baumamtsleiterin.

Privatleuten rät Karin Korten, das ebenfalls von einer Fachfirma erledigen zu lassen. Ohne Kenntnisse und Schutzausrüstung sei das nicht ungefährlich. Ein Körperkontakt mit der Raupe könne schmerzhaft sein.

„Die Tiere sehen auf den ersten Blick kuschelig und fast schon niedlich aus“, sagt Karin Korten. Davon sollte sich niemand täuschen lassen. Auf keinen Fall dürften die Raupen angefasst werden. „Bei Hautkontakt lösen sich diese Haare, die zu Hautirritationen, Augenreizungen, Fieber, Schwindel und in Einzelfällen sogar zu allergischen Schocks führen können“, heißt es auf der Internetseite des Naturschutzbundes (Nabu). Beim Einatmen der feinen Härchen können zudem Atembeschwerden wie Bronchitis und Asthma auftreten.

Viele Haare verlieren die Raupen laut Nabu im Mai und Juni, wenn sie besonders mobil sind. Die Brennhaare bleiben lange Zeit giftig und können auch Jahre später noch Reaktionen beim Menschen verursachen können. Wer sich nach dem Kontakt mit den Raupen unwohl fühlt oder großflächig Ausschlag entwickelt, sollte auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Die Raupen ziehen in Gruppen über die Gehölze und können diese bei starkem Befall auch kahl fressen. Auf der nächtlichen Futtersuche bilden sie bis zu zehn Meter lange Ketten, die sogenannten Prozessionen, informiert der Nabu. Neben den Raupen sind auch ihre Gespinste gefährlich. Die Nester sehen aus wie Zuckerwatte und hängen an den Stämmen befallener Bäume.

Auf dem Kommunalfriedhof leben ebenfalls einige Eichenprozessionsspinner. „Hier sind es nur kleine Gruppen, weiter oben in den Bäumen“, sagt der städtische Gärtner Thomas Zurkuhl. Von ihnen gehe keine Gefahr aus, aber auch er rät allen Besuchern, wenn die so eine flauschige Raupe einmal auf der Erde sehen: „Einfach nicht anfassen.“