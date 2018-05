„Kooperation hat bestens geklappt“

Von wegen „hoch auf dem gelben Wagen“: Wenn Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers zum Oldtimer-Treffen nach Ohne kommt, muss es schon ein schöner, alter Acht-Zylinder-Chevrolet sein.

Über den Besuch am Sonntag freuten sich nicht nur die beiden Veranstaltergruppen, der Motorclub Ochtrup (MCO) und die Freiwillige Feuerwehr Ohne, sondern auch Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte. „Ich bin froh, dass es durch dieses Treffen mit über 700 Teilnehmern und fast 300 Fahrzeugen etwas richtig Positives aus der Grafschaft im Allgemeinen und Ohne im Speziellen zu berichten gibt“, sagte sie regelrecht begeistert. Selbstredend durfte Ohnes Bürgermeisterin auch bei der Fahrt entlang der langen Oldtimermeile im Fond des „Chevy“ Platz nehmen.

Das Fazit des MCO-Vorsitzenden, Willi Schulte, fiel wie immer kurz und knapp aus: „Super, richtig super!“ Ohnes Ortsbrandmeister hatte eine etwas längere Version parat: „Die Kooperation unserer Wehr mit den Och­trupern hat bestens geklappt. Wir waren aber auch gut vorbereitet, und die vielen Treffen des gemischten Orga-Teams haben ihre Früchte getragen. Klar, das Wetter hat uns in die Karten gespielt, aber es war auch so ein richtig entspanntes und spannendes Oldtimer-Treffen in großem Rahmen.“

Und sollte die Sonne mal tatsächlich untergehen, hatten die Veranstalter mit Heiko Pollmeier, dem Leiter der Logistik von Muni Berka, und seinen zündenden, niederländischen Fachleuten ein brennendes Ass im Ärmel. „Von dem Höhenfeuerwerk am Samstagabend werden nicht nur die rundum zufriedenen Teilnehmer schwärmen. So etwas hat es in Ohne bestimmt vorher noch nicht gegeben“, gab sich dann auch Willi Butz recht wortreich.

Insgesamt war den Organisatoren zufolge, die tatkräftige Männer, Frauen und Kinder im Rücken hatten, so gut wie nichts wirklich Negatives zu hören. Stellplätze, Programm und Verpflegung wurden stets gelobt.

Übrigens, wenn man am Sonntag Friedhelm Kethorn, den Landrat der Grafschaft Bentheim, suchte, dann saß der zumeist ganz stolz auf dem Sitz eines echten Oldtimer-Treckers . . .