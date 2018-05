Abenteuerliche Stunden im Wald

Ein pelziger Falter an einem Baum sorgt für helle Aufregung bei den Kindern. Was ist das bloß für ein Tier? Eine Motte vielleicht? „Schnell, wir brauchen eine Lupendose“, ruft Erik, und Luca kommt prompt mit dem passenden Werkzeug angestiefelt. Fachmännisch – sie haben das schon öfter gemacht – bugsieren die Kinder das Tier in den Behälter und betrachten es aus der Nähe. Doch der Falter gibt weiter Rätsel auf. Da müssen die Mädchen und Jungen wohl in ihrem schlauen Buch nachschlagen . . .

Es ist der dritte und letzte Tag, den die Kinder aus der Bären- und Mäusegruppe der Kita St. Marien im Wald von Familie Ostendorf in der Wester verbringen. Hinter ihnen liegen spannende und abenteuerliche Stunden zwischen Pflanzen und Tieren. „Die Kinder sind total begeistert“, berichtet Erzieherin Lena Lenfert. „Man sieht richtig, wie sie aufblühen, und in ein ganz anderes Spielen kommen.“

Los ging es am ersten Waldtag mit einem Picknick. Dann rückten die kleinen Forscher aus, um die Natur zu erkunden – gut ausgerüstet mit Matschhose, Stiefeln, Lupengläsern, Sammelbechern und Bestimmungsbüchern. Bei ihrem Streifzug trugen die Kinder allerhand Fundstücke zusammen und stellten viele Fragen: Was sind das für Bäume, die hier wachsen? Welche Tiere leben im Gehölz? Warum ist das Fasanennest, das wir gefunden haben, auf dem Boden und nicht hoch oben im Baum? Wann kommt die Henne zurück? Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen versuchten die jungen Naturkundler, Antworten zu finden.

Für den ein oder anderen stellte der weiche, unebene Boden eine ganz neue Erfahrung dar – gut für die Motorik! Ebenso wie der Gang von Baum zu Baum mit verbundenen Augen, der zugleich ganz neue Perspektiven eröffnete. Aber auch die Kreativität und das Miteinander wurden gefördert: etwa, als es darum ging, gemeinsam mit Ästen eine Brücke über den matschigen Bachlauf zu bauen. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. „Ist zwar etwas glitschig, aber geht“, befindet Erik stolz.

Ein Höhepunkt der Waldtage war aus Sicht der Kinder wie der Erwachsenen der Gottesdienst, den die Gruppen zusammen mit Pastoralreferentin Anja Möllers feierten. Dabei dankten sie Gott für die Schöpfung.

Ein Gottesdienst im Wald. Foto: Doris Grett

Apropos Dank: Den sprachen die großen und kleinen Waldbesucher auch der Familie Ostendorf aus, die ihnen – wie auch anderen Kindergärten – das Waldstück zur Verfügung gestellt hatte. Die Mädchen und Jungen überreichten einen selbst gebackenen Kuchen und erhielten im Gegenzug die Zusage, dass die Kita St. Marien gerne noch einmal wiederkommen darf.

Der pelzige Falter gibt den Kindern übrigens immer noch Rätsel auf. Auf die Frage, ob er nicht im Buch zu finden war, schüttelt Erik betreten den Kopf. „Aber nicht so schlimm“, sagt der Junge und greift nach dem Lupenglas. „Dann lassen wir ihn jetzt wieder frei.“ Sprach‘s und sauste davon.