Sie befand sich bereits in Gesellschaft von drei anderen Genossinnen ihrer Art – wurden doch anstatt des Jahresbaums 2005 – der Rosskastanie – ersatzweise drei Esskastanien gepflanzt. Also zieren nunmehr vier Esskastanien das Stadtparkgelände. So steht in den kommenden Jahren eine reiche Ernte an, was den Bürgermeister beim Angießen zu der Einladung veranlasste, im Jahre 2032 die Ochtruper Bevölkerung zum allgemeinen Maronenfest in den Stadtpark zu bitten. „Wir werden den Meister aller Bürgerinnen und Bürger beim Wort nehmen“, schmunzelten darob einige Hobbygärtner beim Angießen.

Der „Baum des Jahres“ wird jeweils von der Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung (vormals „Menschen für Bäume“) und durch deren Fachbeirat, das „Kuratorium Baum des Jahres“ (KBJ), für das darauffolgende Jahr bestimmt wird. Die Initiatoren wollen Menschen an Bäume heranführen und Sensibilität für dieses lebendige Kulturgut schaffen, schreibt der Stadtparkverein.