„In den vergangenen Jahren war die Weinerstraße immer rappelvoll. Deshalb wird es diesmal eine zweite Bühne geben“, vermeldete Organisator Bernhard Gelking am Dienstagmorgen im Rahmen eines Pressegesprächs. Neben der Bühne in Höhe der Sparkasse, die die Veranstaltung erneut als Hauptsponsor begleitet, soll auf dem Kirchplatz ebenfalls Musik gespielt werden. Das neue Konzept sieht also vier Bands auf zwei Bühnen vor.

Auf der Sparkassen-Bühne spielen ab 19 Uhr „Buddy & Soul“. Das Akustik-Duo dürfte vielen Ochtrupern bereits bekannt sein, denn die beiden Vollblutmusiker waren bereits bei zwei Ausgaben der Ochtruper Musiknacht mit dabei. Sie spielen sämtliche Musikrichtungen, immer live, wie sie betonen, aber niemals ohne Witz. Und so kann es durchaus passieren, dass bekannte Pop- und Rockgrößen mit einem Augenzwinkern durch den Kakao gezogen werden.

Barbara Plenter (Verbund-Sparkasse), Berhard Gelking (r.) und Bernd Kock präsentieren das Plakat für die 14. Ochtruper Musiknacht „Night Light“. Foto: Anne Steven

Den Anfang auf Bühne 2 macht ein Ochtruper Eigengewächs: Die Alternativepunkrocker von „Memories of Fake“ werden ab 20 Uhr auf dem Kirchplatz für Stimmung sorgen.

An gleicher Stelle übernimmt ab etwa 22 Uhr „Alex im Westerland“. Die vier Frankfurter spielen die bekanntesten und größten Hits der „Ärzte“ und der „Toten Hosen“ aus den vergangenen 30 Jahren.

Zeitgleich betritt die Band „Atomic Playboys“ die Sparkassen-Bühne. Die Hamburger nehmen ihre Zuhörer mit auf eine Reise „quer durch die Top-Charts von heute und dem Besten von gestern – von Rock bis Pop, von Schlager bis zur Neuen Deutschen Welle“, heißt es in einer Ankündigung. Musik gespielt wird, so schätzt Bernhard Gelking, bis etwa 3 Uhr in der Nacht.

„Memories of Fake“ spielen am 4. August auf der zweiten Bühne. Foto: Memories of Fake

Der Eintritt zur Musiknacht ist erneut frei. Und in diesem Zusammenhang haben die Organisatoren noch etwas auf dem Herzen. Da die Veranstaltung ausschließlich aus Sponsorengeldern und dem Getränkeerlös finanziert werde, bitten sie die Töpferstädter, das in Och­trup so beliebte „private Vorglühen“ ausnahmsweise in die Innenstadt zu verlegen. Denn „wenn der Getränkeerlös wegbricht“, werde es schwierig, die Finanzierung zu stemmen und auch in den kommen Jahren solche Angebote mit freiem Eintritt in Ochtrup zu machen, betont Bernhard Gelking. Abgesehen davon steht und fällt die Musiknacht natürlich mit dem guten Wetter. „In den vergangenen Jahren hatten wir ja immer Glück“, hofft Barbara Plenter von der Sparkasse auf erneut gute äußere Bedingungen.