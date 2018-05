Windhose fegt durch Ochtrup

Ziemlich laut gekracht hat es am Dienstagabend in Ochtrup – und in weiten Teile der Oster und Wester war es anschließend zappenduster: Durch das Gewitter kam es in den Bauerschaften zu einem größeren Stromausfall.

Gegen 20.24 Uhr ging in vielen Häusern das Licht aus, informierte Robert Ohlemüller, Betriebsleiter der Stadtwerke, am Mittwoch. Das Bereitschaftsteam habe sich prompt auf die aufwendige Suche nach dem Ursprung des Problems gemacht. „Es stellten sich dabei zwei Fehlerquellen heraus“, erläuterte Robert Ohlemüller. Sowohl die Trafo-Station „Sahle“ als auch die Trafo-Station „Möllers“ in der Oster-Bauerschaft seien beschädigt gewesen. „Bei ‚Sahle‘ hat ein Blitz direkt in die Trafo-Station eingeschlagen“, berichtet der Stadtwerke-Chef. „Das hat wahnsinnig laut geknallt.“

Die Notfallmannschaft machte sich sogleich an die Reparatur. „Gegen 21.30 Uhr war die Versorgung weitgehend wiederhergestellt“, berichtet Ohlemüller. Lediglich neun Kunden hätten noch länger im Dunkeln sitzen müssen und seien erst gegen 23.30 Uhr wieder am Netz gewesen.

Wie viele Häuser insgesamt betroffen waren, konnte Ohlemüller nicht genau sagen. „Wir haben etwa 40 Anrufe bekommen“, berichtet der Betriebsleiter. Erfahrungsgemäß meldeten sich ja aber längst nicht alle Betroffenen – „wenn sie sehen, dass die Nachbarn auch keinen Strom haben“.

Unwetterschäden in Ochtrup 1/22 Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend mehrere umgekippte Bäume beseitigen, die Stadtwerke hatte sich um beschädigte Stromleitungen und Trafo-Stationen zu kümmern. Foto: Martin Fahlbusch

Vor dem eigentlichen Gewitter hatte auch schon eine Windhose, die durch Teile von Och­trup fegte, für Probleme gesorgt. „Die erste Störungsmeldung bekamen wir um 18.25 Uhr“, erläutert Robert Ohlemüller. Im Bereich der Adresse Oster 407 kippten mehrere Bäume um und beschädigten die Niederspannungsfreileitung. „Daraufhin waren sieben Kunden vom Netz.“ Die Beseitigung der Störung habe gut zwei Stunden gedauert, die Zuschaltung der Haushalte sei um 20.30 Uhr erfolgt.

Auch im Bereich der Anschrift Oster 264 fiel laut Ohlemüller ein Baum auf die Niederspannungsfreileitung und musste beseitigt werden. „Dort kam es aber zu keiner Unterbrechung in der Versorgung“, sagte der Betriebsleiter.

Einiges zu tun hatte wegen des Unwetters am Dienstagabend auch die Ochtruper Feuerwehr. Um 17.24 Uhr rückte der Löschzug Welbergen in den Schweringhook aus, weil die Windhose dort mehrere Bäume entwurzelt hatte, die einen öffentlichen Weg versperrten. Eine gute Viertelstunde später blockierten umgestürzte Bäume die Bilker Straße. Darum kümmerte sich eine Gruppe des Ochtruper Löschzugs. „Anschließend hatten wir noch einige kleinere Einsätze in der Wester und Oster“, berichtete Wehrleiter An­dreas Leusing. Dort seien zum Beispiel Baumkronen herausgebrochen. „Insgesamt kann man aber sagen, dass wir in Och­trup noch relativ glimpflich davongekommen sind.“