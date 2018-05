Auf einen neuen Personalausweis müssen Bürger in der Regel zwei bis drei Wochen warten, ein neuer Reisepass wird in der Regel in etwa vier bis sechs Wochen nach der Antragstellung ausgestellt, heißt es aus der Verwaltung der Stadt Ochtrup.

Wo welches Dokument benötigt wird, ist auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes (www.auswaertiges-amt.de) unter Reise und Sicherheit zu finden. Dort sind alle Länder, von Afghanistan – für das eine Reisewarnung wegen Terrorgefahr gilt – bis Zypern, in das Urlauber sogar schon mit einem nur vorläufig ausgestellten Reisepass über die Grenze gelassen werden. Für Kinder ist dort ein gültiger Kinderreisepass erforderlich.

Die Stadt Ochtrup weist auf ihrer Internetseite ausdrücklich darauf hin, dass für das Beantragen eines neuen Reisepasses das persönliche Erscheinen des Antragstellers, notwendig ist. Wer kurzfristig einen Reisepass benötigt, kann diesen auch per Express-Bestellung erhalten. Dafür wird allerdings einen zusätzliche Gebühr in Höhe von 32 Euro verlangt. Für Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren reicht ein Kinderreisepass. Bis 18-Jährige benötigen für die Antragstellung eine schriftliche Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten und müssen die Ausweise dieser Personen vorlegen.

Sollte ein neuer Personalausweis kurzfristig benötigt werden, besteht die Möglichkeit der zusätzlichen Ausstellung eines vorläufigen Personalausweises, der zusätzlich zehn Euro Gebühr kostet.

Der vorläufige Personalausweis ist höchstens drei Monate gültig. Auch dabei ist Voraussetzung, dass der Bürger persönlich in das Ordnungsamt kommt, weil der Antragsteller das Formular vor Ort unterzeichnen muss. Die Stadt empfiehlt Urlaubern, sich rechtzeitig um neue Ausweise zu kümmern. Kurz vor den Ferien könne der Andrang deutlich größer sein.