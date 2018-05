Dort wartete mit einem eigenen Sonderzug in Form eines modernen Triebwagens der Baureihe (BR) 643 von DB Regio auf die 45 Kinder ein „echtes Highlight“, wie der Kindergarten in einem Pressebericht schreibt. Von Ochtrup fuhren die Kinder zunächst nach Burgsteinfurt und anschließend zurück über Ochtrup bis nach Gronau. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Dinkelstadt ging es am Mittag wieder pünktlich zurück nach Ochtrup.

„Während des Aufenthalts in Gronau konnten sich die Kinder den Triebwagen einmal ganz nah anschauen und sich dabei viele Dinge vom Lokführer Matthias Jagusch erklären lassen“, berichtet die Kita. „Ein wirklich tolles und exklusives Erlebnis für die Kinder – und natürlich auch für mich“, wird der 38-jährige Lokführer, der sonst auf den Strecken nach Enschede, Münster und Dortmund mit den roten Zügen der Bahn unterwegs ist, in dem Pressebericht zitiert. Auch Kita-Leiterin Gudrun Meyer zeigt sich darin begeistert: „So einen exklusiven Ausflug mit einem eigenen Sonderzug gab es bei uns so noch nicht. Eine wirklich gelungene Ausflugsfahrt sowohl für unsere Kinder als auch für uns Erzieher.“

Organisiert wurde diese Sonderfahrt samt Bus-Transfer von der DB Regio, die im Münsterland die Bahnstrecken von Enschede nach Münster und Dortmund sowie von Münster nach Coesfeld mit ihren roten Triebwagen der BR 643 bedient.