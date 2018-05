An die Rollatoren, fertig, los!

„Achtung, hier kommt Werner!“ Der rüstige Rentner steuert ganz mutig ein kleines Elektromobil sehr geschickt durch das Foyer der Villa Laurenz, der Senioren-Residenz an der Laurenzstraße in Ochtrup. Werner Michels hat sichtlich Spaß, aber eigentlich ist er wacker mit seinem Rollator unterwegs. „Das ist im Grunde auch gut so“, weiß Medeon-Pflegedienstleiterin Marion Fischer, die dieses spezielle Rollator-Training im Kreise einiger Senioren und Interessierter anbietet. Bewegung sei gerade im Alter besonders wichtig – solange man dafür noch Kraft und Motivation habe. Als Coach und Trainerin hat das Pflegeteam, von dem auch Bianca Elling mit aufgelaufen ist, Silke Reicks vom Sanitätshaus M+L gewonnen. Und die weiß, wovon sie spricht. Herzlich, herzhaft und praktisch erläutert sie anhand mitgebrachter unterschiedlicher Modelle, worauf die Rollatorfahrer allein schon bei der Auswahl der mobilen Fortbewegungsunterstützer achten sollten. „Es ist wie im richtigen Leben: Es gibt den Golf, und den Ferrari hält der Markt natürlich auch bereit“, schmunzelt sie und führt ein leichtes Aluminiummodell vor. Aber auch das immerhin über zwölf Kilogramm schwere Standardmodell hat Vorteile. Schließlich kann man problemloses darauf sitzen. „Aber bitte stets die Bremsen anziehen“ mahnt Silke Reicks lächelnd in die Runde. Und es sei ebenfalls sinnvoll, regelmäßig die Rollatoren technisch checken zu lassen. „Und bitte paddeln sie nicht auf dem Rollator sitzend durch ihre Wohnung. Das sind keine Rollstühle. Die Räder und Achsen sind auf diese Belastung nicht ausgerichtet“, erläutert sie der aufmerksamen Runde. „Oh, oh – das mache ich doch so gerne“, bekennt Ljubica Ivandic recht freimütig.

Mittlerweile gebe es auch so genannte Indoor-Rollatoren, berichtet Silke Reicks derweil. Die könne man im Seniorenzimmer besser bewegen, die Bremszüge sind so verlegt, dass nichts hängen bleibt und mit ein paar Handgriffen zaubert sie daraus schnell mal einen kleinen Bestelltisch. „Man sollte sich genau überlegen, welche Unterstützung man braucht, was man sich leisten kann. Und anstatt Blumen oder Geschenke, von denen man genug hat, könnten die Verwandten ja mal neben der Krankenkasse in solche Hilfsmittel mitinvestieren, rät die Sanitätshausmitarbeiterin.

Und dann wird es praktisch. Fachfrau Reicks überprüft bei jedem Rollator, ob der optimal auf seinen Nutzer eingestellt ist – und sorgt in vielen Fällen für Besserung. Auch die Haltung am Rollator wird korrigiert. „Laufen Sie nah hinter dem Rollator her, vermeiden Sie zu großen Abstand zum Gerät und hektische Schübe, dann kommen Sie nicht so schnell ins Stolpern oder Fallen“, rät Silke Reicks. Das Schieben und Gehen über unterschiedliche Beläge wird im Foyer überprüft, wo nicht nur Fliesen, sondern auch andere Materialien im Boden verbaut sind. Und wie sie kleine Stolperfallen oder Bordsteine überwinden können, probieren die Senioren auch gleich mal aus. Gerhard Scholz schielt derweil immer wieder nach dem Elektromobil. „Das hat mir eben beim Ausprobieren gut gefallen. Ich komme mit dem Rolli ja noch gut zurecht, aber schauen wir mal . . .“, grinst der rüstige Rentner vielsagend.