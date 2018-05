Gold glänzend und reichlich mit Schmuckelementen verziert, fallen die Monstranzen direkt ins Auge. Das Wichtigste dieses liturgischen Schaugeräts aber wird bei all dem aufwendigen Drumherum oft übersehen: Es ist die kleine, runde Glaskapsel in der Mitte – auch als Reliquienfenster bezeichnet. Der Priester legt dort eine geweihte Hostie hinein. Sie ist das Symbol für den Leib Jesu Christi. Diesen „Leib des Herrn“ feiern die Katholiken an Fronleichnam.

Im Mittelpunkt steht dabei die Eucharistie, bei der nach katholischer Auffassung Brot und Wein in Leib und Blut Christi umgewandelt werden. Und als sichtbares Zeichen des Glaubens an diese Eucharistie wird am Fronleichnamstag die Monstranz mit dem Leib Christi in einer feierlichen Prozession durch die Straßen getragen.

„Die Grundidee war, dass Christus uns durchs Leben begleitet. Das wollten die Glaubenden durch die Fronleichnamsprozessionen nach außen tragen“, spannt Pfarrer Stefan Hörstrup den Bogen zurück ins Mittelalter, als die katholische Kirche diese Demonstration katholischer Frömmigkeit einführte. Damit zeigten die Katholiken, dass sie ihren Glauben nicht nur hinter verschlossenen Kirchentüren leben, sondern auch nach draußen tragen. „Zeigen“ heißt übrigens in der lateinischen Sprache „monstrare“. Und daraus wird der Begriff „Monstranz“ abgeleitet.

Eine der Monstranzen aus St. Marien. Foto: Irmgard Tappe

„Eigentlich“, bemerkt Stefan Hörstrup, „müsste Fronleichnam ja am Gründonnerstag gefeiert werden. Denn das Fest erinnert an das letzte Abendmahl. Aber feierliche Zeremonien wie eine Fronleichnamsprozession lassen sich nicht mit der Karwoche vereinbaren. Deshalb legte man dieses Fest ans Ende der österlichen Zeit auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten.“

Im 13. und 14. Jahrhundert hielten die Fronleichnamsprozessionen Einzug in die katholische Kirche. Und mit ihnen die Monstranzen. Anfangs waren es schlichte Gefäße aus Glas, die mit einem Kreuz versehen waren. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstanden aufwendigere Modelle im gotischen Stil. Aus dieser Zeit stammt auch die Turmmonstranz aus der Stiftskirche St. Johannes Baptist. „Es ist die älteste Monstranz in den vier Seelsorgebezirken von St. Lambertus und sie hat somit eine kunsthistorische Bedeutung“, sagt Stefan Hörstrup.

Die Priorin des damaligen Augustinerinnenklosters in Langenhorst hatte diese Monstranz einst gestiftet. Am heutigen Fronleichnamstag wird sie wieder zum Einsatz kommen bei der gemeinsamen Prozession der Katholiken aus Langenhorst und Welbergen. Die beiden Seelsorgebezirke richten dieses Brauchtum im jährlichen Wechsel aus.

Der Priester wird die historische Turmmonstranz also wieder in feierlicher Prozession durch das Dorf tragen. Messdiener, Fahnenabordnungen, Kommunionkinder und zahlreiche Gläubige aus der Pfarrgemeinde begleiten den Geistlichen. Die Menschen ziehen aber nicht nur einfach durch die Straßen. An drei verschiedenen Außenstationen macht die Prozession eine kurze Rast, um zu beten und zu singen. Die Anwohner bauen an diesen Plätzen Altartische auf, die sie mit Kerzen und Blumenschmuck liebevoll gestalten. Eine vierte Station ist in der Kirche.

Auch die Seelsorgebezirke St. Lamberti und St. Marien machen sich gemeinsam auf den Weg zur Fronleichnamsprozession, die in diesem Jahr von St. Marien gestaltet wird. Dort stehen zwei Monstranzen zur Wahl: eine große, verziert mit goldenen Ähren und Trauben sowie ein kleineres Modell, das einen Strahlenkranz trägt. Sie sind in etwa so alt wie die Marienkirche, die in den 1950er-Jahren erbaut wurde.

Weil die kleine Monstranz wesentlich leichter ist als ihre „große Schwester“, wird der Geistliche sie bei der heutigen Fronleichnamsprozession durch die Straßen der Stadt tragen. Entscheidend ist ohnehin das kleine Fenster in der Mitte, weil dort die Hostie als Symbol für den Leib Jesu Christi für jeden sichtbar demonstriert wird.