Ralf Förster holt sich die Krone

Nach einem spannenden Schießen setzte sich Ralf Förster am späten Donnerstagabend mit dem 285. Schuss gegen mehrere Konkurrenten durch und hatte das glücklichere Ende für sich. Mit lautem Jubel ließen die Schützenbrüder ihren König hochleben und begleiteten das Königspaar auf das Festzelt zur Königsparty, bei der DJ Laurenz für Stimmung sorgte.

Angeführt von den noch amtierenden Majestäten Christiane und Walter Heying war die Schar der Niedereschschützen am frühen Nachmittag zum Gottesdienst in die Lambertikirche gezogen. In seiner Predigt schlug Pfarrer Stefan Hörstrup den Bogen vom Fronleichnams- zum Schützenfest. „Die Häuser und Straßen sind geschmückt, die Kleidung ist festlich, es wird besondere Musik gespielt und das Wichtigste: wir sind als Gemeinschaft unterwegs“, unterstrich der Pastor in seiner Ansprache.

Im Schützenmarsch mit dem Spielmannszug Nachtigallen und der Stadtkapelle ging es anschließend zum Ehrenmal am Bergweg zur Totenehrung. Vorsitzender Ralf Hippe rief dazu auf, angesichts der politischen Veränderungen in Deutschland und weltweit den Frieden und die Freiheit zu verteidigen.

Das heraufziehende Gewitter und der heftige Regen ließen die Schützengesellschaft dann jedoch schnell das nahe gelegene Festzelt aufsuchen. An das Vogelschießen war zu diesem Zeitpunkt nicht zu denken. Erst mit fast einer Stunde Verspätung eröffneten Pfarrer Stefan Hörstrup und Bürgermeister Kai Hutzenlaub mit ihren Ehrenschüssen das Ringen um die Königswürde. Und das dauerte an diesem Abend ziemlich lange.

„Wenn es mal nicht noch dunkel wird, bevor der König ausgeschossen ist“, unkte ein Schützenbruder – und er sollte Recht behalten.

Schützenfest im Niederesch 2018 1/36 Das Ringen um die Königswürde dauerte beim Schützenverein Niederesch diesmal lange. Fast fünf Stunden waren vergangen, ehe Ralf Förster den Vogel von der Stange holte. Zur Königin erkor er seine Frau Iris. Foto: Norbert Hoppe

Doch zunächst wurde der Abstand zur Vogelstange um einige Meter verkürzt, denn die bisherigen Gewehrschüsse hatten das hölzerne Federvieh an der mobilen Stange kaum beeindruckt. Gegen 21.30 Uhr organisierten die Verantwortlichen im Schützenverein kurzfristig einen Scheinwerfer, denn die verbliebenen sechs Bewerber – neben dem späteren König Ralf Förster hatten auch Vincent ten Voorde, Uwe Holtmannspötter, Vorsitzender Ralf Hippe, Jens Rempe und Andreas Bußmann Interesse an der Königswürde – waren in ihrer Sicht sehr eingeschränkt. Erst nach einem fast fünfstündigen Schießmarathon stand gegen 22.15 Uhr endlich fest, wer den Schützenverein Niederesch in den nächsten zwei Jahren regiert.

Zum ersten Mal seit genau 50 Jahren hatte der Verein das Vogelschießen wieder im Wäldchen am Bergfreibad abgehalten. 1968 war es Rudolf Blanke sen., der den Vogel von der Stange holte. Königin war damal seine Frau Gertrud. „Die Nähe des Schützenplatzes zum Festzelt hat viele Vorteile“, meinte Vorsitzender Ralf Hippe und sein Stellvertreter Franz-Josef Dankbar ergänzte, dass der Vorstand der Generalversammlung vorschlagen werde, auf Dauer weiterhin das Vogelschießen am Freibad abzuhalten. Und vielleicht wird dann ja – nur für alle Fälle – auch ein Scheinwerfer installiert . . .