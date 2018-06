Ein 25-jähriger Ochtruper war mit seinem Auto auf der regennassen und deshalb rutschigen Fahrbahn nach rechts auf den Grünstreifen abgekommen. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Wie die Polizei aufgrund von Zeugenaussagen mitteilte, war das Fahrzeug offenbar nicht mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

„Als wir zur Unfallstelle kamen, hatten die Rettungssanitäter den Mann schon aus dem Auto erstversorgt“, berichtete Einsatzleiter Michael Wierling von der Freiwilligen Feuerwehr Ochtrup. Seine Leute sicherten die Unfallstelle ab und trafen Vorbereitungen, um einen möglichen Motorbrand zu löschen.

Die mit dem Rettungshubschrauber herangeflogene Notärztin ordnete eine Einweisung des Verletzten in ein Krankenhaus an. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die B 54 musste nur kurzzeitig unter anderem zum Landen und Abfliegen des Rettungshubschraubers aus Rheine einseitig in Fahrtrichtung Gronau gesperrt werden.