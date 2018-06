Mehrtägige Angebote liegen im Trend

Eines hatten die Beteiligten bei der Präsentation des neuen Ferienspaßprogramms ganz schnell herausgefunden: Das blaue Heftchen im DIN-A 5-Format eignet sich nicht nur zur Gestaltung der Sommerferien für Kinder und Jugendliche ab dem Grundschulalter, sondern eben auch hervorragend als Fächer. Nämlich dann, wenn das Thermometer Ende Mai mit knapp 30 Grad Celsius schon hochsommerliche Temperaturen anzeigt.

Womit die Herren auch schon beim eigentlich Thema angelangt waren: die Sommerferien und natürlich das Ferienspaßprogramm. Erneut habe das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendcafé Freiraum und in der „Brücke“ in Welbergen ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Angeboten und Aktivitäten zusammengestellt, betonte Bürgermeister Kai Hutzenlaub, der traditionell Schirmherr dieser Aktion ist.

Gleich vornean im blauen Heftchen thront das Flaggschiff des Ferienspaßprogramms: das Kreativ-Camp im Stadtpark, der Ferienspielplatz. „Im vergangenen Jahr hatten wir über 200 Teilnehmer“, berichtet Jörg Eßlage vom Jugendcafé Freiraum. Damit stoßen er und seine Mitstreiter an die Kapazitätsgrenzen, schließlich gelte es, täglich diverses Spiel- und Kreativmaterial auf- und wieder abzubauen und es über Nacht zu verstauen. „Der Bauwagen ist dann meist bis unters Dach voll“, erzählt Eßlage. Die offenen Spiel- und Kreativangebote kämen aber eben richtig gut an bei den Kindern – und bei den Eltern.

Doch bei Letzteren muss Eßlage schon mal häufiger an die Regelungen erinnern. „Wir müssen sehr deutlich machen, dass es ein offenes Angebot ist.“ Denn die Aufsichtspflicht gelte eben nur im Rahmen der Angebote. Teilnehmen können Mädchen und Jungen nach dem ersten Schuljahr. Los geht es in diesem Jahr gleich in der ersten Woche der Sommerferien. Erneut wird es wieder die Creativ-Camp-Reporter geben. Freiraum-Mitarbeiter Fabian Post will sich um dieses audiovisuelle Projekt kümmern und am Ende einen kleinen Film über den Ferienspielplatz präsentieren.

Insgesamt gibt es im Ferienspaßprogramm immer mehr Angebote, die über mehrere Tage gehen, hat Eßlage festgestellt. Das käme den Eltern in der Regel sehr entgegen, da sie so besser planen könnten. „Viele sind auf diese Angebote angewiesen“, weiß VHS-Leiter Bernd Klävers. Deshalb sei am Anmeldetag immer ordentlich was los. 800 bis 900 Buchungsbewegungen zählte der Computer etwa im vergangenen Jahr. Da sind Veranstaltungen mit einer geringen Teilnehmerzahl natürlich ratzfatz ausgebucht. Gerade in solch einem Fall erinnern die Verantwortlichen angemeldete Teilnehmer daran, diese gebuchten Angeboten auch tatsächlich wahrzunehmen. „Nichterscheinen ist unfair“, betont Eßlage. Schließlich gebe es in vielen Fällen Wartelisten, aus denen Kinder nachrücken könnten.

Insgesamt haben sich erneut zahlreiche Vereine, Gruppen und Initiativen am Ferienspaßprogramm beteiligt. Ohne sie, das wissen die Verantwortlichen, wäre solch ein breit gefächertes Angebot kaum möglich.