„Und so frage ich dich, Annette Schulte-Albert, willst du vor den hier anwesenden Kollegen ins Rentnerleben gehen, so antworte bitte mit ,Ja‘!“, forderte sie eine Kollegin mit feierlicher Stimme auf. Das „Ja“ kam prompt, deutlich und aus tiefstem Herzen, ganz so, wie die scheidende Standesbeamtin es unzählige Male selbst im Trauzimmer der Stadt Ochtrup gehört hatte. Denn nach fast 40 Arbeitsjahren bei der Stadt – davon 14 als Standesbeamtin – traut Annette Schulte-Albert sich jetzt in einem neuen Lebensabschnitt, in dem die Familie, die vier Enkel und die Hobbys voll auf ihre Kosten kommen sollen.

„Trauzeugen“ waren dabei zahlreiche Kollegen aus dem Rathaus, die hinterher winkten, als die frischgebackene Ruheständlerin, „just in Rente“, in der hochzeitlichen Kutsche zusammen mit Kindern und Enkelkindern den Rathausparkplatz verließ. Etwas Wehmut war bei allen Mitarbeitern dabei, denn sie wissen, dass sie ein Urgestein und eine Institution der Verwaltung verabschieden, die laut Pressemitteilung der Stadt für ihre persönlichen Trauungen, ihr offenes Ohr und ihre Fröhlichkeit bekannt war.

„Auf Wiedersehen“, das wünscht ein Standesbeamter den Brautleuten üblicherweise nicht – jedenfalls nicht unter denselben Umständen. Hier konnten es ihr die Kollegen jedoch getrost zurufen, denn sie wird weiterhin ein paar Stunden in der Verwaltung tätig sein.