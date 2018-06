Haft wegen Schutzgelderpressung

Wegen schwerer räuberischer Erpressung von Schutzgeld hat das Schöffengericht in Rheine am Freitag einen 1986 geborenen Mann aus Ochtrup zu zwei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Damit entsprach das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Ein Mitangeklagter (Jahrgang 1994) aus Gronau kam wegen versuchter räuberischer Erpressung mit elf Monaten auf Bewährung glimpflicher davon. Zudem muss er 1500 Euro an die Organisation „Terra Nova“ zahlen. Der Staatsanwalt hatte gegen ihn 15 Monate auf Bewährung beantragt.

Mit Hilfe einer Überwachung ihrer Handys war die Tatbeteiligung der Angeklagten erwiesen worden. Beide Männer waren vorbestraft, allerdings nicht einschlägig. Als Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung Tec Tabanka Teskilati (TTT) waren sie bereits vom Landgericht verurteilt worden.

Der jetzt verhandelte Fall ereignete sich im März 2017. Der Angeklagte aus Gronau kannte den Mittäter aus einem Shisha-Laden in Gronau, wie er sagte. Er habe mitbekommen, dass ein „dicker Fisch aus Ochtrup viel Geld mit Drogen machen würde und man ihn erpressen wollte“. Das hätte ihn gereizt, weil er zu dem Zeitpunkt arbeitslos war und kein Geld hatte.

Der Plan sei gewesen, den Familienvater aus Ochtrup einzuschüchtern. Es sei in der Gruppe über 3000 bis 10 000 Euro Schutzgeld gesprochen worden. „Ich habe einen guten Bekannten unter Druck gesetzt. Der sollte den Drogendealer einschüchtern“. Das bereue er sehr und er schäme sich, sagte er vor Gericht.

Zu der Erpressung sei es nicht mehr gekommen, „weil alle verhaftet wurden“. Auch der Gronauer war sechs Wochen in Untersuchungshaft. Heute habe er keine Kontakte mehr zu der Szene. Er habe wieder Arbeit und sei verlobt.

Die Staatsanwaltschaft warf auch dem Ochtruper vor, Mitglied bei „TTT“ gewesen zu sein und von dem angeblich „dicken Drogenfisch“ aus Ochtrup Schutzgeld erpresst zu haben. Dem Vorwurf widersprach der Ochtruper vehement und sagte: „Ich wollte nur helfen, weil ich guten Kontakt zu der Rockergruppe hatte, aber nie ein Mitglied war“. Er habe gehört, dass die Gruppe den mutmaßlichen Drogendealer „auf dem Kieker“ hatte und ihn und seine Tochter beobachtete, um Geld von ihm zu erpressen. Da habe er angeboten, zu vermitteln und dem 26-jährigen Geschädigten geraten, zu zahlen, um die Gruppe zu beruhigen. „Wir haben uns auf 1400 Euro geeinigt, die er mir geben wollte.“ 200 Euro habe er bei ihm angezahlt und ihm die restlichen 1200 Euro in Ochtrup übergeben wollen. Aber dazu sei es wegen der Verhaftung nicht mehr gekommen. Die 200 Euro steckte der Ochtruper in die eigene Tasche und vergaß sie, wie er sagte. Bis heute zahlte er sie nicht zurück, sei aber dazu bereit.

Der Erpresste habe Och­trup mit seiner Familie verlassen. Als er gehört habe, dass seine Tochter von der „TTT-Gruppe“ auf dem Spielplatz beobachtet worden sei, „wurde er kreidebleich“, wie ein Zeuge sagte.

Zu dem Ochtruper sagte die Richterin in der Urteilsbegründung: „Sie waren der Auslöser für die Erpressung und haben selbst ein Bedrohungsszenario dargestellt. Der Geschädigte zahlte aus Angst 200 Euro“. An den Gronauer gewandt, sagte die Vorsitzende: „Die Bewährung ist ein Vertrauensvorschuss von uns an Sie. Sie haben versucht, das Szenario für sich auszunutzen, das beweist ein Telefonat. Aber Sie haben Ihr Leben in den Griff bekommen“.