Mit beiden Beinen im Leben

Eines ist mal sicher: Diese junge Dame steht mit ihren 25 Jahren mit beiden Beinen fest im Leben. Und auf dem Weg dahin möchte Jana Völkers vielen künftigen Erdenbürgern und natürlich deren Müttern helfen.

Jana Völkers macht derzeit eine Ausbildung zur staatlich geprüften Hebamme. Und dabei ist die 1993 in Nordhorn geborene Och­truperin eigentlich schon länger voll ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Bachelor-Abschluss und längerer Berufserfahrung. „Nach meinem Dualen Studium, in dem ich mir noch mehr Praxisanteile gewünscht hätte, habe ich im Universitätsklinikum in Münster gearbeitet“, erzählt sie. Dort habe sie im zehnten Stock die Wöchnerinnen und ihren Nachwuchs betreut. „Eine wirklich schöne und verantwortungsvolle Aufgabe. Aber auf der dritten Etage liegen die Kreißsäle. Da hätte ich mich eigentlich lieber gesehen – also als Fachkraft“, betont sie lächelnd.

Nach ihrem Abitur am Gymnasium in Ochtrup 2012 stand ihr Berufswunsch Hebamme eigentlich schon fest. Allein die tatsächlichen Ausbildungsplätze waren rar und lagen nicht immer optimal für sie, die von Schüttorf in die Töpferstadt gewechselt war. Doch im Gespräch merkt man sofort, dass Jana Völkers weiß, was sie will, und ein Ziel beharrlich verfolgt. Und so entschied sie sich zunächst für das duale medizinische Pflege-Studium. „Ich habe mich da schon voll reingehängt, aber das Thema Hebamme natürlich nicht abgehakt. Und in der Ausbildung durchläuft man ja auch Stationen, in denen man diese Perspektive kennenlernt und im Blick hat“, erläutert sie ihre Beharrlichkeit.

2016 bot sich für sie dann die Möglichkeit, sich am Krankenhaus in Lingen sozusagen zusätzlich als Hebamme zu qualifizieren. „Da ist auch die Hebammenschule. Hier in Ochtrup mache ich einen Teil meiner externen Weiterbildung“, erläutert sie im Gespräch in der Hebammen-Praxis an der Brookstraße. Mit Freundlichkeit, Zuwendung und Ernst hat sie zuvor eine junge Schwangere untersucht, mit Fachgriffen die Lage des Kindes überprüft und die Herztöne des Nachwuchses kontrolliert. Die erfahrene Hebamme Elke Iking hält sich im Hintergrund, beobachtet die Auszubildende und erläutert der jungen Mutter, was Jana Völkers macht.

Letztere weist mit Nachdruck darauf hin, dass Hebammen auch bei der Vorbereitung auf die anstehende Geburt eine wichtige Rolle spielen, und nicht nur die Geburt leiten sowie die Nachsorge für Mutter und Kind gewährleisten. „Ich würde als fertige Hebamme gerne auf so ein Gesamtpaket – von der Vorbereitung bis zum Ende der Nachsorge – setzen“, betont die kundige Hebammenschülerin. Für sie ist zudem wichtig, dass auch die Partner der Schwangeren in diesen Prozess eingebunden werden. „Wir Hebammen müssen aufgrund unseres Wissens und unserer Fähigkeiten Vertrauen und Sicherheit ausstrahlen und gewährleisten – eben auch in ganz persönlichen, dichten und intimen Momenten wie der Geburt“, macht sie deutlich.

Die Ausbildung zur Hebamme dauert in der Regel und in der Kombination von Praxiseinsätzen im Krankenhaus und schulischer Ausbildung drei Jahre. „Mittlerweile gibt es auch duale Studiengänge wie beispielsweise an der Universität Osnabrück. Ich werde mich aber nach der Ausbildung, die ich im nächsten Jahr hoffentlich erfolgreich abschließen werde, erst einmal auf die Praxis als Hebamme konzentrieren. Und wer weiß, vielleicht reizt mich ja auch noch ein Master-Studiengang“, blickt die Auszubildende optimistisch in die Zukunft.

Wie gesagt, Jana Völkers steht mit beiden Beinen im Leben.