Den Polizeibeamten war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der zweiten Etage eine starke Rauchentwicklung aufgefallen. Feuerwehrleute unter Atemschutz näherten sich der Wohnung, die aber verschlossen war. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zugang verschafft und die Flammen gelöscht hatten, entdeckten sie im Wohnbereich ein ausgebranntes Fernsehgerät als mögliche Ursache für die Rauchentwicklung. Zwischenzeitlich hatten sich weitere Wehrkräfte mit einer Hydraulikleiter über den Balkon der Wohnung ebenfalls Zugang verschafft. Auch nach längerem Suchen fanden die Feuerwehrleute keine Personen – weder in dieser noch in der Nachbarwohnung. Da die Hausflure stark verraucht waren, sorgte die Feuerwehr unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Andreas Leusing mit entsprechendem Gerät für die Lüftung des gesamten Haustraktes.

Der Mieter der Wohnung war für die Polizeibeamten nicht zu erreichen. Da es keine Verletzten gab und nach den Maßnahmen der Feuerwehr auch keine nachteiligen Brandfolgen zu erwarten waren, gab die Feuerwehr das Gebäude, aus dem sich einige Bewohner nach draußen geflüchtet hatten, wieder frei.