„Zwei Fahrräder haben wir bis jetzt verkauft“, zog der „Miteinander“-Vorsitzende Ferdi Bäumer nach knapp zwei Stunden die erste Bilanz. Er machte keinen Hehl daraus, dass in Ochtrup der Bedarf an gebrauchten Fahrrädern zu wünschen übrig lässt. Mit der Fahrradbörse möchte man den Verkauf ankurbeln.

Die ehrenamtliche Arbeit der engagierten Handwerker in der Fahrradwerkstatt habe mehr Wertschätzung verdient, bemerkte der Vorsitzende und schaute zu Dieter Thebelt und Kurt Schmor. Die waren gerade im Gespräch mit einer weiteren Kundin. Die Frau suchte ein City-Fahrrad mit Kindersitz, mit dem sie ihre Enkelin Tatjana zum Kindergarten fahren kann. Ein passendes Exemplar hatte sie schnell ins Auge gefasst. „Nur der Sattel, der ist nicht mehr so schön“, bemerkte sie. „Kein Problem, da schrauben wir einen anderen drauf. Suchen Sie sich einen aus“, meinte Thebelt und nahm die Montage in Angriff. Die Frau war sichtlich erfreut, ein so gut erhaltenes Fahrrad für wenig Geld erstanden zu haben.

Ein anderer Besucher war weniger daran interessiert, etwas zu erwerben. „Die Räder sind viel zu teuer. Ihr wollt euch wohl eine goldene Nase verdienen“, zeigte er auf ein stabiles und funktionstüchtiges Fahrrad, das mit 40 Euro ausgezeichnet war. Zum Glück seien derart gestimmte Besucher die Ausnahme, nahmen Thebelt und Schmor es gelassen und machten sich wieder an die Arbeit, deren Erlös keinesfalls für eine „goldene Nase“, sondern für die Flüchtlingshilfe bestimmt ist. „Damit sich die Fahrradwerkstatt auch in Zukunft trägt, werden wir versuchen, zusätzlich noch andere Wege zu gehen. Eventuell in Verbindung mit Organisationen aus größeren Städten. Wir arbeiten daran“, stellte Bäumer in Aussicht.